Britneys korte toppe og blottede maveskind er tilbage. Nu også hos mændene

Blå bog

BRITNEY SPEARS

Amerikansk sanger og popstjerne, født 2. december 1981.

Brød igennem i 1998/99 med singlen ’Baby One More Time’ og albummet af samme navn.

Blev på rekordtid idol med et look, der var nemt at efterligne, og hits som ’Oops!... I Did It Again’, ’Stronger’ og ‘Toxic’.

Britney Spears turnerede kun sjældent i 10’erne og optrådte i stedet fast i Las Vegas.

Oplevede i 00’erne et sammenbrud, der førte til, at hun siden 2008 har været under administration med sin far som værge. En beslutning hun forsøger at få ændret.

