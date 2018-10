Se billederne: Når antikkens helte skulle have en bjørn på, fandt de det festlige service frem En udstilling med drikkebægre fra antikkens verden omkring Middelhavet kan ses på Harvard Art Museums.

Drikker man virkelig meget alkohol, kan man godt gå hen og blive helt bestialsk.

Nogle begynder at brøle. Andre hopper op på bordene eller begynder at synge. Andre vil slås, mens de fleste blot bliver temmelig snakkesalige.

Alkohol indtages som bekendt ikke kun på grund af smagen, men også fordi det kan løsne stemningen og få skuldrene til at falde ned.

Sådan var det nok også i antikken, hvor det bestialske ikke begrænsede sig til de mennesker, der indtog alkoholen, men også til de glas, kopper og krukker, som vinen skulle drikkes af.

Harvard Art Museums, som har til huse på Harvard Universitet i USA, viser i øjeblikket en udstilling med knap 60 drikkebægre fra antikkens verden omkring Middelhavet.

De dyreformede bægre varierer fra ørne og æselhoveder til væddere, løver, tyre og griffer. Udført i kostbare materialer – guld, sølv, bronze, horn, fajance og glas – med fine dekorationer vidner bægrene om en drikke- og festkultur, hvor servicet skulle understrege værternes økonomiske og sociale overlegenhed.

Almindelige drikkebægre ville åbenbart være lidt for tamt i Rom eller Grækenland, hvis man skulle blære sig. En del bægre blev skabt, så de måtte holdes mellem hænderne og tømmes i hurtige drag, hvilket må have imponeret gæsterne og sat gang i festen.

Hvis man vil opleve, hvordan fortidens helte dækkede op, når de skulle have en ordentlig bjørn på, er det om at få bestilt en flybillet. Udstillingen ’Animal-Shaped Vessels from the Ancient World: Feasting with Gods, Heroes, and Kings’ kan ses på Harvard Art Museums frem til 6. januar.

Foto: The British Museum

Foto: The British Museum