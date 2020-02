Nazi-udstilling gav høje besøgstal. Nu politianmelder Sverigedemokraterna museet bag

Automatisk oplæsning Beta

Stadsmuseet i svenske Norrköping kan konstatere, at også nazistiske protester giver gode besøgstal: På en udstilling om nazistbevægelsen i Norrköping indgik et avisklip på en væg om Sverigedemokraterna, og det vakte så meget uro, at museet måtte lukke udstillingen, indtil man kunne få hyret vagtpersonale. Det skriver SVT i dag.

Avisartiklen om Sverigedemokraterna fortæller faktisk, at partiet har udelukket et medlem med nazistiske sympatier, men sammenkoblingen huede ikke partiet, der anmeldte museet til politiet.

I sidste uge havde museet besøg af både Sverigedemokrater og medlemmer af Den Nordiske Modstandsbevægelse, en nynazistisk og pannordisk bevægelse.

Museet modtog samtidig en lavine af både had- og støtteerklæringer, og til sidst var stemningen sådan, at kommunens jurister anbefalede museet at lukke i weekenden.

Nu har har Stadsmuseet hyret et sikkerhedsfirma, og udstillingen er genåbnet med vagter i salene – og museet kan konstatere, at de besøgende strømmer til, fortæller Ellika Kynder fra museet til SVT.