Gæster på naziudstilling forbydes at tage billeder og dele dem på sociale medier

Selv om det snart er 75 år siden, at der blev sat endegyldigt punktum for Det Tredje Rige, vækker nazismen fortsat voldsomme følelser.

Det har det hollandske Design Museum Den Bosch måttet sande, efter at museet som det første nogensinde har lavet en større retrospektiv udstilling af nazistisk design.

Forud for åbningen af udstillingen ’Design of the Third Reich’ demonstrerede hollandske antifascister og opfordrede de hollandske myndigheder til at skride ind, skriver flere internationale medier.

Museet begrunder selv sin udstilling med, at det er nødvendigt at vise, hvordan design blev brugt »i hænderne på de allermørkeste kræfter«.

»Nazisterne var mestre i at bruge design til at opnå deres mål, både når det handlede om at overbevise og om at ødelægge masser af mennesker«, skriver museet på sin hjemmeside.

På udstillingen kan man blandt andet se skulpturer af Adolf Hitlers favoritkunstner, Arno Breker, den første udgave af den senere så ikoniske Folkevognsboble, arkitektur og møbler fra Det Tredje Rige, svastika, flag, plakater og fotografier fra Leni Riefenstahls film.

Dokumentation

Fordi udstillingen af mange opfattes som kontroversiel, har museet forbudt publikum at tage billeder af andet end Folkevognsboblen for at sikre, at nazisternes design ikke bliver glorificeret og delt på sociale medier af grupper, der ønsker at gøre det.

Museets direktør, Timo de Rijk, siger til The Guardian, at museet har gjort meget ud af i forbindelse med udstillingen at forklare, at nazismen »var en racistisk ideologi, og at partiets mål var at etablere en racistisk folkekultur«.

Museet ønsker med udstillingen at dokumentere, hvad nazisterne dengang brugte design og symboler til.

»Hvis man helhjertet ønsker at sige ’aldrig igen’, må man bruge tid på at analysere, hvordan påvirkningsprocesserne fungerede dengang«, skriver museet på sin hjemmeside.

Udstillingen, der består af genstande, som er lånt fra flere tyske museer, heriblandt Deutsches Historisches Museum i Berlin, kan ses frem til 19. januar 2020.