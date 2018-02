Dobbeltanmeldelse: To markante plader skaber en uhørt fusion mellem orientalske melodier og moderne jazz Den tunesiske oud-mester, Anouar Brahem, står bag en mageløs udgivelse, hvor han formulerer sig så smukt som nogensinde. Den norske Jon Balkes multikulturelle ensemble, Siwan, demonstrerer fredelig sameksistens i en spændt verden.

Meget er sket siden 1970’ernes kulturelle eksplosioner i krop, sind og samfund, der gjorde alskens musikalske fusioner almindelige i den progressive rytmiske musik. Og lysten til at udvide horisonten og lade sig inspirere af andre, der ikke ligner en selv, er fortsat en drivkraft blandt mange store musikere.

Anouar Brahem er fra Tunesien, og han har noget at give til alle, som har deres ører og hjerter i behold. Brahem er en af de store nulevende udøvere på oud, den korthalsede arabiske lut. Han er ydermere en af ECM-selskabets store stjerner, en mester på sit instrument med et indtrængende spil på de sprøde dobbeltstrenge. Det er indtil videre blevet til 11 plader på det tyske plademærke, og med ’Blue Maqam’ føjer han en mageløs udgivelse til sit substantielle livsværk.

Anouar Brahem: Blue Maqam









ECM.

Jon Balke Siwan: Nahnou Houm









ECM.

’Blue Maqam’ kan ses i forlængelse af det samarbejde, Brahem havde med bassisten Dave Holland og saxofonisten John Surman på den eminente ’Thimar’ (1997). Holland er med igen, og dermed indfrier Brahem et løfte, han gav sig selv dengang, nemlig at han atter en dag ville samarbejde med den engelske bassist.

Men Brahem har til lejligheden håndplukket yderligere to stjernemusikere langt fra sin egen kulturelle komfortzone, nemlig trommeslageren Jack DeJohnette og pianisten Django Bates.

En veritabel supergruppe, der udvikler en frydefuld omgang arabisk farvet improvisationsmusik.

’Blue maqam’ er en plade i fuld balance og med mange fine detaljer. Den er som en langstrakt arabesk af snoede melodier, gjort af både smerte, blidhed og skønhed. Efter et par indledende stykker begynder musikken at tage fat på et dybere plan, og det melodiske og strukturelle toner stærkere frem.

’Maqam’ er det arabiske udtryk for en særlig identitet og stemning i melodier og skalaer, man improviserer over. Og Brahem udfolder et vidunderligt spil på baggrund af en række af dem. I ’Bahia’ manifesterer sammenspillet mellem de fire sig for alvor. Hollands basfigurer er fulde af liv og fasthed.

DeJohnette holder en djævelsk raffineret puls på bækkener og trommer. Og så yder britiske Django Bates en usædvanlig lydhør og fantasifuld indsats ved flyglet, ja, i flere numre stjæler han næsten billedet. I hans solo i ’Persepolis’s Mirage’ rinder tonerne fra tangenterne som vand fra en bjergkilde.

I ’Bom Dia Rio’ holder DeJohnette et funky groove under Hollands basostinat, og Brahem og Bates mødes i en friktion af udvekslinger. Undervejs provokeres Brahem til noget af sit mest frigjorte spil nogensinde på plade.

Og ’The Recovered Road To Al-Sham’ er som en ørkenudflugt med en mindeværdig afslutning.

Det er således lykkedes Anouar Brahem at skabe endnu en uhørt fusion mellem sin egen arabiske baggrund og den moderne jazz.

Også den norske pianist og komponist Jon Balke lader forskellige musiktraditioner befrugte hinanden.

I hans Siwan-ensemble skaber han en nytænkende syntese mellem smidige arabisk-spanske, tyrkiske og persiske melodier, kammermusikalsk barok og ny nordisk musik.