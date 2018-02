Fem hjerter: Bastian Kallesøe nytænker genreelementer uden at miste hudløsheden på nyt overrumplende album Bastian Kallesøe fejrer sin fjerde udgivelse som The New Spring med at tillade sig selv en musikalsk modningsproces.

Bag det evigt spirende og håbefulde bandnavn The New Spring gemmer sig den noget mere melankolsk orienterede sanger, sangskriver og musiker Bastian Kallesøe. Han har efterhånden i en årrække kridtet sin egen bane op med fint afstemt sangskrivning og en egen lethed i anslaget, der forklarer bandnavnet.

Det uudsprungne, det spæde, skitsens skønhed og lethedens charme. Endelig ikke for opulent!

Tambourhinoceros. På gaden i dag.

Sangeren fra Shout Wellington Air Force debuterede 2011 som The New Spring. Men på sit fjerde album ’Wholly Wholly’ vover Bastian Kallesøe at omfavne en mere moden ambition. Hvor ’Secret Armour’ blev indspillet på fem dage og albummet med den sent blussende titel ’Late Bloomer’ i 2014 blev indspillet på blot to dage, har Kallesøe denne gang brugt to år på ’Wholly Wholly’.

Det har været en klog og helhjertet investering på et tidspunkt, hvor der skulle ske noget. Producer er atter Jens Ramon, og sammen har parret realiseret løftet fra titlen ’Late Bloomer’. Forårsdrengen har taget sig sin tid om at springe ud, men nu gør han det og gør det med manér.

Vi må pinedød finde meningen med livet og alt det hellige her på vores egen lille blå klode. En underfuld lille skive musik som denne gør det en smule nemmere

I centrum står stadig Kallesøes følsomt afsøgende sange og hans højst personlige fingerspil som guitarist, men denne gang har han for første gang arbejdet med et decideret band. Det sker, at sådan et skifte overmander solisten, der pludselig skal være overdrevent solidarisk med gruppeidentiteten. Det sker ikke her. Bandets tilkomst betyder ny spændvidde, ikke kollektivisering af udtrykket.

Stemmen er trukket i alvorligt herretøj, og den diskret komplekse musik udforsker med overblik og dristighed et spændingsfelt mellem folkemusikalsk minimalisme og en brug af strygere, ekkoflader og rytmisk ’vandrende pinde’, der trækker på moderne kompositionsmusik. Overrumplende i små veldoserede spjæt, der hele tiden holder musikkens rum åbent.

Ingen steder træder det klarere frem end på det ti minutter lange ’Ballad of the Unseeing Eye’, hvor The New Spring folder hele det nye register ud. Anslaget er melankolsk. En nytårsaften 2006. Sådan en lægger altid op til tømmermænd. »Something will be out of place/ but not quite wrong«. Måske bliver Paris byttet ud med Berlin, måske vil vinden føre hende væk. Et sted kun hjerter kan finde rundt i.

Den ukarakteristisk livlige melodi skrider langsomt ud. Celloen kommer på banen. En fiol spiller op til solnedgangen. Træsko på bonede gulve. Mathilde Bagger-Larsen står for albummets strygere. Måden, The New Spring nytænker genreelementer på uden at miste hudløsheden, kan minde om en kunstner som Sufjan Stevens. »The bird in me is fleeing«, synger Kallesøe, og det hele er her: svævet, nervøsiteten, længslen, hjertet, der slår mod brystkassens bur.

Lys og mørke veksler konstant på ’Wholly Wholly’, der betyder noget i retning af ’helt og aldeles’, men fonetisk lyder som »hellig hellig« og kredser om det helliges potentiale. »It’s a hollow/ but nothing will fit inside it«, synger han på ’Paris, 2014’. At komme gående ned ad boulevarden og høre musik. Man stikker nysgerrigt hovedet indenfor og bliver vidne til en sorgens ceremoni. Musikken kan rumme sorgen. Ikke så meget andet kan.