To meget forskellige behandlinger af Verdi: Pavarottis maltesiske arvtager kender sin stemme. Det gør bulgarsk stjerneskud ikke

Det er længe siden, at der har været skruet op for en sibirisk kulde af den slags, som i slutningen af den kommende weekend kommer til at bevæge sig ind over Danmark og slå langt ned over Europa.

Sådan lyder det fra vagthavende DMI, Frank Nielsen.

»Jeg kan ikke huske, at jeg har set den her strømningsmønster i mange år, det er op mod ti år siden. Men det mest usædvanlige er nok, at det kommer så sent her i slutningen af februar måned«, siger Frank Nielsen.

DMI forventer temperaturer på ned mod minus fem om dagen og minus ti om natten. Tilsat kraftige vinde kan det komme til at føles som 20 graders frost.