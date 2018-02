Verdis ’La traviata’ fortæller en tragisk historie Den Jyske Opera lægger an til turné med en kynisk ’La traviata’, hvor en overdosis slår luderen Violetta ihjel.

Violetta får lidt til næsen, og da alt synes tabt, og hun har opgivet kærligheden, kommer det tunge skyts i form af heroinsprøjten frem.

Er der overhovedet stadig tuberkulose med i spillet i den hyppigst opførte af alle operaer, Verdis ’La traviata’? Det er der, siger instruktøren Lothar Krause i en artikel i det trykte program til forestillingen.

Men opdateret er denne iscenesættelse tydeligvis, og da Violetta til slut forlanger, at lægen skal komme og redde hende, er det måske i virkeligheden fra en overdosis, hun har taget i fortvivlelse.

La traviata af Giuseppe Verdi. Iscenesættelse: Lothar Krause. Scenografi: Annette Mahlendorf. Solister, Den Jyske Operas Kor og Aarhus Symfoniorkester. Musikalsk ledelse: Tecwyn Ewans. Musikhuset Aarhus til 10. februar. Derpå turné landet rundt til 23. marts.

Væk er under alle omstændigheder 1800-tallets fiskebensskørter og de hundredvis af blidt skinnende kandelabre fra Franco Zeffirellis 1980’er-filmatisering med Stratas og Domingo.

Handlingen er rykket frem til 1930’erne, og verden står på randen af kollaps. Kun to små, koldt lysende lysekroner er tilbage i de bare rum. Den opulente parisiske luksus er erstattet af et skrabet interiør i gråt, og selv de elegante overklassekvinders kjoler er tilpasset den neddæmpede farveskala, så de går i ét med scenografien.

I disse enkle, skarpt skårne kulisser, hvor det ustandselig sner, både udenfor og inden døre, udspilles historien om La traviata – italiensk for »hende, der er kommet på afveje« – og som den afsporede har Violetta, hovedperson og luksusluder, taget sit arbejdstøj på.

Han synger om hende, som om hun slet ikke var til stede, mens han ligger oven på hende i sengen.

Den norske sopran Kari Postma ifører sig sorte strømper og en rød paryk, når hun skal tjene til livets ophold som champagnedrikkende escortpige.

Medicinflaskerne har hun gemt væk. Alligevel kan man se katastrofen komme buldrende på lang afstand. Selv om den unge rigmandssøn Alfredo Germont har jakkesæt og vest i følsomme farver, der får ham til at stikke ud blandt de andre middagsherrers smokinger, har denne uerfarne tilbeder ikke en chance.

Over for Postma, hvis stemme afgjort er til den tunge, dramatiske side, var den sydkoreanske tenor Jung Soo Yun ved premieren velsyngende med lyrisk soliditet. Men også blottet for det flamboyante, der kunne nære publikums tro på, at dette usandsynlige par har en chance, når de desperat flygter ud på landet, for at Violetta kan komme sig, og deres kærlighed kan blomstre.

Én gang luder, altid luder er den gamle histories mandsdikterede morale fra en tid, længe før #MeToo-bevægelsen var noget, alle måtte tage ved lære af. Og mens de andre mænd gramser løs på Violetta, som var hun et tag selv-bord, er Alfredo ung og naiv. Han tror, kærligheden overvinder alt. Men hans far kan ikke leve med, at hans søn vil gifte sig med en falden kvinde.

Både instruktør og scenograf er nye på landets næststørste operascene, og i en opsætning, hvor den newzealandske dirigent Tecwyn Ewans klarede sig udmærket i orkestergraven forud for sin officielle tiltrædelse som musikchef for Den Jyske Opera til maj, var den erfarne norske baryton Trond Halstein Moe stærk som den gamle Germont.

Siddende i kørestol og med en næstekærlighed, der ikke rakte længere end til at stikke Violetta nogle bundter kontanter, fik den uforsonlige mand jaget den unge kvinde i armene på døden i en flot debut på Den Jyske Opera.

Forestillingen skal landet rundt. Alle partier er dobbelt besat, og Aarhus Symfoniorkester, som spillede ved premieren torsdag, viger undervejs pladsen for de øvrige landsdelsorkestre efter tur, så meget kan ændre sig.

Men i hvert fald står det fast, at denne udgave af Verdis ’La traviata’ har skiftet vaselinen på kameralinsen ud med et nøgternt teaterblik på den tragiske historie om en kvinde, der lever og dør på mænds nåde i en verden styret af mænd.