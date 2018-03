Goddag og farvel med absurd musikteater: James Black øste af egne følelser og erfaringer ved en koncert, der var helt hans egen James Black kom ikke med forklaringer, mens et klaver fik slag, og musikere optrådte i gamacher.

Det tog lang tid, før nogen turde klappe. Måske fordi publikum først ville være sikre på, at koncerten i det hele taget var slut.

For ganske vist var komponisten James Black skredet. Men det var ikke første gang i løbet af aftenen, at enten hovedpersonen eller nogle af hans musikere uden et ord bare forlod scenen. Vel at mærke som en kalkuleret del af i alt tre værker, der var lige så meget absurd teater, som de var kompositionsmusik.

James Black









Konservatoriets Koncertsal. Onsdag.

Koncerten var den britiske komponist James Blacks farvel til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han har uddannet sig. Samtidig var den hans goddag til det musikliv – herhjemme eller i udlandet – han skal ud og gøre usikkert. For Black forklarer ikke noget. Man må selv regne den ud.

Han gik tværs over scenen for at slå på en diminutiv gong. Igen og igen

Var han alvorlig, eller tog han pis på os? Var han ked af det eller skælmsk bag vildmandsskægget, når han i aftenens sidste og nyeste værk med den vidunderlige titel ’This piece will improve your life’ brugte en stor del af tiden på at levere en grotesk forvrænget jazzkoncert, hvor han selv og en kvindelig musiker monotont messede og vrængede »I love my baby, and he loves me«, til de var nede på knæ.

James Black og de øvrige musikere på scenen var iklædt hvide T-shirts og sorte gamacher, som til et gymnastikstævne. Og så gik Black ellers i gang med at spille en gammel engelsk melodi på en hjemmelavet bastard af et instrument bestående af et saxofonmundstykke og noget af en trækbasun. Han gik tværs over scenen for at slå på en diminutiv gong. Igen og igen. Hen til gongen og tilbage igen for at spille keyboard med de bare tæer.

Overraskende gammeldags på Fluxus-måden

Der var gang i en masse omhyggeligt indstuderede gebærder og hoftevrik, alt sammen skrevet ind i noderne, inden klarinet og kontrabas spassede ud, mens salens lysshow gik i selvsving.

Hovedpersonen sang »la-la-la« og »doo-doo-doo«, og de øvrige musikere simulerede et forvrænget højskole-poporkester. Black sang noget, der lød lidt afrikansk – hvis altså ikke det var en parodi på dansk? – og til slut skred han så. Så kunne vi selv om resten.

Det var herligt og absurd, et sted mellem Samuel Beckett og instrumentalteater-komponisten Mauricio Kagel.

Det var også overraskende gammeldags på Fluxus-måden. Som når en tangokvintet i koncertens første del uden hjælp fra Black samlede sig omkring et opretstående klaver for at give lyde fra sig i satsen ’Feelin’ fine!!!’, inden de tæskede klaveret med trommestikker, så det også her endte med, at musikerne forlod scenen, mens kun pianisten og en ensom guitarist spillede den vemodigt opgivende slutsats ’Cracked’ fra værket, der af en eller anden grund hedder ’Everything is gonna burn, we’ll all take turns (I’ll take mine too)’.