Stravinsky på tre forskellige måder: Publikum sloges, der blev kastet med grøntsager, og folk måtte smides ud

Udgivelsen med Urbanski og NDR-orkestret fra Elbphilharmonie er optaget i december 2016, umiddelbart inden bygningen blev taget i brug, og den ledsages af en Blu-ray-disc med materiale fra koncerten.

Men i øvrigt lader den værket stå alene, uden anden musik end det en halv time lange forårsoffer.

Chaillys og Lucerne-orkestrets indspilning af ’Sacre’ er derimod sat i perspektiv af en håndfuld af Stravinskys tidligste værker, der viser, hvordan han kæmpede med at finde sin stil inden samarbejdet med Diaghilev.

Det er musik, der både peger frem mod balletværkerne og i andre retninger, og som viser, hvordan den unge Stravinsky skelede til Wagner, Strauss og sin lærer Rimskij-Korsakov, til hvis ære han – efter lærerens død – komponerede det 10 minutter lange orkesterværk ’Chant funèbre’.

Det drejer sig om noder fra 1908, som man indtil for et par år siden troede var gået til grunde under den russiske revolution, men som nu for første gang er indspillet, og som giver et indblik i, hvor seismografisk præcist den unge Stravinsky allerede kunne arbejde med suspense.

Brutal styrke og klarhed

På et tredje nyudgivet album kan man – og det er faktisk mere ophidsende end Urbanskis jagt på skarphed – dyrke ’Le sacre du printemps’, som verden hørte værket inden balletpremieren 29. maj 1913 på Théâtre des Champs-Élysées i Paris.

Efter at have spillet musikken på klaver for blandt andre kollegaen Claude Debussy satte Stravinsky sig sammen med netop ham og spillede en firhændig version, som nu er udgivet. Indspillet på to flygler af to af tidens helt store klavernavne, norske Leif Ove Andsnes og canadiske Marc-André Hamelin.

De berømte dunkende akkorder spilles betydeligt hurtigere end i orkesterversionerne

Den barbarisk-perkussive musik fremstår her med brutal styrke og klarhed, men magisk nok uden at miste sine farver.