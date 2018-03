Ufiltrerede følelser og håbefuld melankoli: En ny bølge af unge kvinder giver indierocken puls igen Med poetisk slagkraft arbejder Soccer Mommy og Lucy Dacus parallelt med #MeToo-bevægelsens mulighed for personlige bekendelser.

Det tog Lucy Dacus 20 timer at indspille debutalbummet, ’No Burden’. Det var et skoleprojekt for hendes guitaristven Jacob Blizzard, der spurgte Dacus, om de ikke skulle indspille hendes sange. Han havde en ven, der kunne låne dem studietid i Nashville. Vennen, Collin Pastore, blev producer.

»Jeg havde aldrig prøvet at synge sammen med et band før«, har 23-årige Dacus for nylig fortalt til The New York Times.

Men hun havde skrevet sange og dagbog i årevis. Og et simpelt guitarsitrende sted mellem de to forskellige måder at holde et spejl op foran sit liv på opstod ’No Burden’. Et øjeblikkeligt hit på Bandcamp, som pladeselskaberne sloges om.

Lucy Dacus: Historian









Matador

Soccer Mommy: Clean









Fat Possum

Da Matador endte med at udgive debuten i 2016, blev Dacus udråbt til the next big thing! Det efterlod Lucy Dacus med forventningspres, dårlige nerver ... og sin dagbog.

Efter et mislykkedes indspilningsforsøg i Portland, Oregon, samlede hun atter Blizzard og Pastore i Nashville. Og trak 10 brillante sange ud af noterne fra sit liv.

Det ser ud som om indierocken er i gang med at genstarte sig selv uden for de store pladeselskaber

Denne gang var Lucy Dacus en uge om at indspille albummet ’Historian’. Man kan høre, at der er mere plads til større arrangementer, til både horn og strygere, end på debuten. Grundlæggende er sangene dog intime.

Det kommer naturligt fra Dacus stemme, der er klangfuldt dyb, men det bliver bjergtagende i opbygningen af sangenes indre spænding frem til et bristepunkt af brusende guitarstøj og poetiske præcisionsbomber. Dacus er typen, der har bøger af James Baldwin og Susan Sontag med sig i studiet.

»The first time I tasted somebody else’s spit, I had a coughing fit«, synger Dacus med en tilbageholdt afsky for sin ekskæreste.

Den linje åbner albummet og den knap syv minutter lange breakup-sang ’Night shift’, der lidt efter lidt giver efter for den indhegnede vrede og ender med hævet stemme og svulmende guitarer i sidste ombæring af omkvædet:

»You got a 9 to 5, so I’ll take the night shift/ And I’ll never see you again if I can help it/ In five years I hope the songs feel like covers/ Dedicated to new lovers«.

Det er én form for tab. I slutningen af albummet står tabet af bedstemoderen:

»I am weak looking at you/ A pillar of truth/ Turning to dust«.

Imellem de to yderpunkter former Lucy Dacus’ sange sig som en form for sorgbehandling og refleksion over tidens nådesløse gang. Skåret ind i den ene bomstærke sang efter den anden, men som en proces, hvor sangene og ordene bliver en del af erkendelsesprocessen, der lader et håb vokse ud af melankolien:

»I am at peace with my death/ I can go back to bed«.