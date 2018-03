Lady Gaga, Tori Amos og Fiona Apple: Når sangerinders oplevelse med overgreb bliver til popsange Den svenske sangerinde Jenny Wilson er på vej med et helt album, der tager udgangspunkt i en voldtægt, sangerinden blev udsat for for to år siden. Her er tre eksempler på andre sange om voldtægt og overgreb.

Popmusik og voldtægter er måske ikke den mest oplagte kombination. Men der findes en række slående eksempler, hvor sangerinder og sangskrivere har bearbejdet et traume igennem musikken.

Når den svenske sangerinde Jenny Wilson 23. marts albummet 'Exorcism', der primært handler om en voldtægt, hun oplevede for omkring to år siden, er hun således ikke den første sangerinde, der skriver musik om en oplevelse med et overgreb.

Her følger tre eksempler på sangerinder, der, ligesom Jenny Wilson, står frem med deres egne historier i en sang:

Lady Gaga: 'Swine' (2013) og 'Til it happens to you' (2015)

Et af de nyere eksempler er popstjernen Lady Gaga, der i mere eller mindre direkte vendinger forklaret, at hun skrev sangen ’Swine’ om en voldtægt, hun oplevede, da hun var teenager. Your just a pig inside a human body, lyder det blandt andet. Gerningsmanden var angiveligt en producer, der var 20 år ældre end hende. I mange år ville hun slet ikke indrømme, at »noget var sket«.

»Jeg så ham en gang i en butik, og jeg var lammet af frygt«, fortalte hun på det amerikanske talkshow Howard Stern Show i 2014, som er en af de få gange, hun har talt om episoden.

I 2015 kom sangen ’Til it happens to you’, som Lady Gaga skrev sammen med Diane Warren til dokumentarfilmen ’The Hunting Ground’ om voldtægter på de amerikanske universiteter. Diane Warren har sagt til Los Angeles Times, at hun personligt har haft »lignende oplevelser« som Lady Gagas.

Fiona Apple: 'Sullen Girl' (1996)

Tilbage i 1990’erne skrev det unge talent Fiona Apple sangen ’Sullen Girl’, som også optrådte på hendes debutalbum Tidal fra 1996. Et enkelt vers i sangen handler om dengang, hun som 12-årig blev voldtaget af en fremmed mand, der holdt en kniv mod hendes hals. Han tog hendes perle, så der blot var en tom skal tilbage, synger hun. Hændelsen skete i en gang foran døren til morens lejlighed i New York, og gerningsmanden blev aldrig fundet.

I 1996 sagde den dengang 19-årige Fiona Apple til Los Angeles Times:

»Der er kun et enkelt vers i 'Sullen Girl', hvor jeg nævner det. Jeg taler om det, dog. Jeg vil ikke være poster girl for voldtægt, men jeg er ikke ked af, at jeg blev voldtaget. Det er en del af den, jeg er. 90 procent af de mennesker, jeg kender, er blevet voldtaget eller har været udsat for et overgreb. Jeg synes ikke, det bør være et overfølsomt emne, forstået som, at du er dømt til at beskytte alle andre fra din oplevelse. Det er fremmedgørende. Man er nødt til at lære af det og finde fred med det«.

Tori Amos: 'Me and a Gun' (1991)

Fem år tidligere, i 1991, udgav Tori Amos sangen ’Me and a Gun’. En a capella sang, der blandt andet illustrerer de tilfældige, ulogiske tanker, der vælter rundt i hovedet, mens man bliver overfaldt: Me and a gun / and a man on my back / but I haven’t seen Barbados / so I must get out of this.

Overgrebet skete angiveligt en seks-syv år før, hun skrev sangen. Hun havde spillet en koncert i en hotelbar i Los Angeles og tilbød en fast tilhører et lift, hvorefter han overfaldt hende, mens de var i bilen.