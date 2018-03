Anmeldelse: Jacob Bellens har givet sig selv et godt benspænd - men det ville ikke gøre noget, hvis han kom ud på endnu mere usikker grund Jacob Bellens er på sit fjerde soloudspil tilbage som en helt ny version af sit gode gamle jeg.

Noget af det særlige ved Jacob Bellens er, at han altid uden problemer kan finde sin egen lyd. Den musikalske udebane, har man indtrykket af, er hans trygge sandkasse, intet terræn er for stort, hvis bare der er et hjørne at slå sig ned og slå rødder i.