Interview med koncertaktuelle Rhye: »Hvis en sang kan gøre dig ked af det, så betyder det jo, at du lod noget røre dit hjerte« Han blev kendt for sit silkebløde og sensuelle album ’Woman’. Nu, fem år senere, udkommer han med den personlige toer ’Blood’. Undervejs har manden bag Rhye været igennem tre brud: Et med den danske producer Robin Hannibal. Et med sin kone. Og et med sit tidligere pladeselskab. Tirsdag gæster han Store Vega.

Når Mike Milosh tænker tilbage på sin første forelskelse i musikken, er der særligt én episode, der står frem. I kirken i hjembyen Toronto spillede faren violin i et mindre orkester, og da tonerne fra det neobarokke stykke ’Adagio i Gm’ en dag bredte sig ud og op gennem kirkerummet, trillede tårerne ned ad den unge knægts kinder.

Ikke fordi der som sådan var noget at græde over. Men fordi det var så »fandens smukt«, fortæller han om kompositionen, der er blevet brugt i alt fra 80’er-musicalen ’Fame’ til begravelsesscenerne i den amerikanske gangsterserie ’Sopranos’.

»Jeg var helt slået ud af den her evne til sonisk at skabe noget, der fik mig til at græde, selv om jeg ikke var ked af det. Den der helt umiddelbare og ubestemmelige oplevelse af at være forbundet til musikken ... den har jeg altid søgt at nå ind til«, siger den 42-årige canadier, der står bag r&b-aliasset Rhye.

Han taler fra stuen i sit barndomshjem i Toronto, hvor han tilbringer nogle dage, før han drager mod Europa på turne med sin nye plade ’Blood’. På tirsdag spiller Rhye i Vega. Og i den forbindelse har Ibyen fanget den eftertænksomme gut over telefonen til en snak om musik, mystik og forsøget på altid at skrive direkte fra hjertet.

Et mystisk udgangspunkt

I telefonrøret er Mike Miloshs røst noget dybere end den, der ellers er karakteristisk for Rhye, som gennem årene har haft et noget mysteriøst slør liggende over sig. I 2012 dukkede den ultrasexede single ’Open’ op på nettet og satte gang i en større gætteleg om, hvem der stod bag de silkebløde strygere og den androgyne Sade-klingende falset.

Og da Mike Milosh, i samarbejde med den danske producer Robin Hannibal året efter udkom med debutpladen ’Woman’, opretholdt duoen mystikken med sorte silhuetter på pladens pressebilleder.

Men faktisk nåede Rhye aldrig at være en duo. Robin Hannibal forlod Rhye allerede inden udgivelsen af ’Woman’ for at arbejde på danske Quadron med sangerinden Coco O. Og selv om Rhye siden debuten har spillet knap 480 koncerter verden over, så har det aldrig været med den danske producer på scenen, siger Mike Milosh og fortæller, at det dog stadig sker, at det i anmeldelser pointeres, hvor vild Robin Hannibal var på keyboard.

»Robin ville oprindeligt have mig til at lave nogle remix til Quadron. Men det udviklede sig i stedet til et fælles projekt. Og da vi længe havde sendt filer frem og tilbage, fløj jeg til København, hvor vi på en uge producerede ’Major Minor Love’, ’Woman’ og ’Fall’. Men Robin havde underskrevet en kontrakt med Quadron, som forhindrede ham i at arbejde videre på Rhye-projektet«, siger Mike Milosh og tilføjer:

»Mystikken var aldrig et bevidst valg. Rygterne levede ligesom bare deres eget liv, og for mig var det underordnet. Det skulle først og fremmest være musikken, der var i fokus«.

fakta Tre kunstnere Rhye henter sin inspiration fra Björk: »Jeg har altid været fascineret af Björk og hendes måde at skabe stemninger på. Særligt på de første fire albums, og når hun laver rene vokalproduktioner. Hendes stemme er helt fantastisk ekspressiv, og der er noget ret magisk over hendes måde at bruge ordene på«. Pink Floyd: »Jeg kan blive vanvittigt tiltrukket af bestemte lyde og atmosfærer i musik. Og der har Pink Floyd været en stor inspiration. Særligt ’Dark Side of the Moon’, der indeholder helt fantastisk lyd. Jeg elsker den måde, pladen er indspillet på, og deres evne til at eksperimentere med forventningerne«. Autechre: »Der er mange elektroniske kunstnere, der har inspireret mig gennem tiden, men jeg er ret vild med de gamle Warp-artister (britisk pladeselskab, red.) som Aphex Twin, Boards of Canada, Squarepusher. Og så særligt Autechre, som jeg er vild med for deres kreativitet og ærlighed«. Vis mere

Tre brud på vejen

Fem år senere er Mike Milosh imidlertid trådt helt ud af skyggen som ansigtet på projektet. I februar udkom toeren ’Blood’, der rummer personlige fortællinger fra de seneste noget turbulente år i hans liv.

Foruden bruddet med Robin Hannibal har han været igennem en skilsmisse med kvinden, debuten omhandlede, og så har han købt pladeselskabet Polydor Records ud, så han i dag selv står for alt, der har med Rhye at gøre.

Og det, der »startede lidt som et sideprojekt« for Mike Milosh, der siden 2004 har produceret fire elektroniske albums under sit ukrainske efternavn, fylder i dag mere, end han nogensinde havde forestillet sig.

»Hvis du havde fortalt mig, hvor meget tid, energi og penge det ville koste, så er det ikke sikkert, jeg havde gjort det«, siger han grinende om de seneste fem års kamp for at udgive endnu et album. Han måtte smide godt 300.000 kroner for at opkøbe alle rettighederne. Og når Rhye de seneste fem år har spillet for omkring halvanden million mennesker, så har det langt hen ad vejen været en økonomisk nødvendighed.

Hvor ’Woman’ var en kærlig og kødelig hyldest til hans daværende kone, skuespillerinden Alexa Nikolas, handler ’Blood’ om at genfinde sig selv efter brud i både kærlighed og karriere. Og så handler den om at forelske sig i kvinden, der er portrætteret nøgen på coveret til ’Blood’.

»Pladen handler om de ting, der er sket i mit liv de seneste år. Om min skilsmisse, kampen med pladeselskabet og det at forelske sig igen. Det er en plade om triumfen i at nå ud på den anden side«, siger han.

Med musikken som go to

»Jeg har haft en meget kreativ opvækst«, fortæller Mike Milosh, der voksede op i en ukrainsk familie i byen Toronto i Canada. Faren var klassisk violinist, og allerede som 3-årig begyndte han at spille cello, hvilket senere sikrede ham en plads i farmands klassiske kvartet. Han gik på kunstskole, dansede ukrainsk dans og ballet, og som bare 12-årig blev han optaget som cellist på konservatoriet.

Jeg ser ikke mig selv som sanger, men som en producer, der synger. Vokalen er faktisk tit en eftertanke

»Musikken har altid været mit go to. En måde, jeg kunne udtrykke mine følelser på«, siger han og fortæller, at selv om hans vokal i dag er en grundlæggende del af Rhyes lydlandskab, så var det egentlig »lidt en tilfældighed«, at han begyndte at synge.

»Jeg var til en audition på en musikskole, da jeg var 18, hvor jeg skulle vise et eller andet ud over trommer. Og da jeg havde sunget, sagde de: ’Wow, du skal helt sikkert udforske din stemme’, så jeg startede til noget stemmetræning. Men jeg hadede det. Min krop ville ikke lyde, som de ville have mig til«, siger Mike Milosh og fortæller, at forventningen om at skabe en bestemt lyd også var problemet, da han efter high school begyndte at studere jazz og elektroakustik på universitet i Montreal.

»Det var første gang, min passion virkelig blev punkteret. Musikken blev alt for akademisk og kantet for mig. Der var for mange regler til den rigtige lyd«, siger Mike Milosh, der derfor droppede ud af universitet, købte en sampler og drog til Berlin for at finde sig selv og nørde elektroniske produktioner i en studielejlighed. Han ville »skabe sin egen lyd, ikke bare spille andres musik«, siger han.

En syngende producer

Rhyes lydlandskab trækker soniske strenge til bands som britiske Talk Talk og deres udforskning af tomrummets detaljerigdom, Al Greens sukkende sexede univers. Og så til Sade, som Rhye ofte er blevet beskrevet som en pastiche af. Men selv om man kunne mistænke Mike Milosh for at have r&b-albums som ’Stronger Than Pride’ og ’Love Deluxe’ af den britisk-nigerianske sangerinde liggende på natbordet derhjemme, så har Sade ikke nogen særlig position på inspirationshylden. Siger han i hvert fald.

»Det lyder måske mærkeligt, men jeg har aldrig rigtig været inspireret af sangere. Jeg kan godt lide at høre Mariah Carey, Al Green og Marvin Gaye, men jeg har ikke noget ønske om at lyde som dem. Jeg begyndte at synge på mine produktioner, fordi jeg følte, der var noget, der manglede. Nogle lyde og stemninger, som ikke var der i forvejen«, siger Mike Milosh.