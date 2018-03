Musikalsk genopstandelse: Fem overraskende comeback-sange, du skal høre lige nu Påsken er en markering af historiens største comeback. Jesus udførte et trick, som David Copperfield kun kan drømme om. I den anledning er her fem sange, der gjorde comeback til musikalsk popkunst.

George Michael

Det lignede en af den slags skandaler, der sender kendte mennesker på historiens mødding.

George Michael blev i 1998 pågrebet for upassende opførsel på et offentligt toilet i Berverly Hills, da han ville have sex med en forklædt politibetjent, der i stedet anholdt ham.

Men George Michael vendte situationen på hovedet, sprang (endelig!) ud som homo og udgav sangen ’Outside’ med henvisninger til episoden og opfordringer til at have meget mere sex. Hvor som helst! Et smågenialt offensivt comeback.

Elvis Presley

Da Elvis Presley vendte tilbage fra militærtjeneste, besluttede hans manager, at Elvis kun skulle indspille soundtracks og lave film i 1960’erne.

En succes til at begynde med, men i 1968 havde Presley forladt hitlisterne. Efter en succesfuld tilbagevenden til musikken på tv med en julekoncert tog Elvis året efter til Memphis og gik i studiet for at indspille det, der blev til albummet ’From Elvis In Memphis’.

Det åbnede med ’Wearin’ That Loved On Look’ og flammeskriften i de første linjer: »I had to leave town for a little while/ You said, you’d be good while I’m gone«. Et historisk comeback.

Gil Scott-Heron

Det var ikke så meget det, at Gil Scott-Heron i 2010 ikke havde udgivet et album i 16 år, eller at vi skulle tilbage til 1970’erne for at finde de spokenword-poetiske mesterværker, der gav ham titlen ’The Godfather of Rap’.

Nej, de 16 år var gået med kokainmisbrug og fængselsstraffe. Scott-Heron var en rendestensskæbne. Indtil XL-pladeselskabschefen Richard Russell fiskede ham op og fik ham i studiet. Sammen skabte de et selvreflekterende og gadepoetisk sidste album og en titelsang, der søgte om lov til at begynde forfra: »I’m new here«. Et mirakuløst comeback.

Dixie Chicks

Da countryfænomenet Dixie Chicks’ Natalie Maines under en koncert i 2003 kommenterede invasionen af Irak med ordene »Vi skammer os over, at den amerikanske præsident kommer fra Texas«, blev de tre kvinder kylet ud af det patriotiske Nashville. Normalt et kommercielt dødsstød i country.

Men Dixie Chicks svarede igen tre år senere med sangen ’Not Ready To Make Nice’. Den og albummet ’Taking The Long Way’ reetablerede dem som superstjerner og sendte en klar besked tilbage til Nashville: »I’m not ready to back down/ I’m still mad as hell«. Det sejeste, vrede comeback.

Johnny Cash

Johnny Cash var dømt ude og ingen succes i 1986, da pladeselskabet Columbia droppede ham efter 26 års parløb.

Men produceren Rick Rubin henvendte sig i begyndelsen af 1990’erne og satte gang i den serie af American Recordings-album, der fuldkommen ændrede eftermælet for Johnny Cash.

I sin stue indspillede Cash nye, akustiske versioner af sange som Soundgardens ’Rusty Cage’ og Depeche Modes ’Personal Jesus’. Og i 2002 blev Nine Inch Nails misbrugssang ’Hurt’ forvandlet til en afsluttende salme fra en mand, der roligt stod med den ene fod i graven. Et majestætisk comeback lige før lukketid.