Koda med rekordresultat: Sender 932 millioner til musikerne

Koda nåede i 2017 en rekordomsætning på en milliard kroner, og det betyder, at organisationen kan sende 932 millioner kroner tilbage til musikskaberne.

Det oplyser musikskabernes interesseorganisation i en pressemeddelelse.

»Kodas fornemmeste opgave er at sikre, at musikskaberne får en fair betaling for brugen af deres musik«, siger direktør Anders Lassen i meddelelsen.

»Derfor er det mest tilfredsstillende ved årets resultat, at vi i 2017 genererede rekordhøje 932 millioner kroner til fordeling blandt netop dem, som har skabt musikken«.

Han peger på, at fremgangen især skyldes, at organisationen har haft succes med sine indsatsområder.

»For er par år siden besluttede vi at satse ekstra ressourcer på at indhente penge fra udlandet og på at få vores markedsområde - hoteller, restauranter, caféer, osv. - til at vokse«.

»Begge dele er lykkedes, så vi i dag har rekordomsætning på begge områder«, siger Anders Lassen.

Også vækst på streaming

Kodas indtægter er i 2017 vokset med knap 20 procent fra året før.

En del af væksten kommer fra efterbetalinger fra tidligere års tv-distribution.

Der var dog også vækst hos indtægten fra streaming, der steg med 13 procent.

Væksten fra streamingområdet kunne dog være endnu bedre, mener Anders Lassen.

Organisationens medlemmer mister nemlig hver dag penge på grund af de nuværende EU-regler.

»Reglerne betyder nemlig ikke kun, at musikskabere ikke får en fair betaling fra YouTube og Facebook, for når forbrugerne har gratis alternativer til rådighed, presser det samtidig abonnementspriserne ned på streamingtjenesterne - priser som nu har stået stille i knap ti år«, siger han.

ritzau