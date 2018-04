Rank jysk fyr med tatoveringer op og ned ad armene er musikernes våben mod gratister Koda indkræver penge fra cafeer og butikker, som afspiller musik uden at betale for det. Det er ikke altid lige populært, når de er på besøg, men pengene går til musikerne.

Der er lunt og rart på den retrosmarte café ganske tæt på Københavns Byret.

En blanding af turister og studerende med computere snakker ved bordene, mens hitlistemusik vugger stille ud af højtalerne og tager toppen af den værste skramlen.

Det er netop musikken, Anders Kirkegaard, konsulent i rettighedsorganisationen Koda, kommer uanmeldt for at tale om.

På et kort på sin tablet kan han nemlig se, hvilke barer, restauranter og butikker der ikke betaler for brug af musik i det offentlige rum, og hans arbejde er at få dem, der ikke har en aftale med Koda, til at skaffe sig en.

Rekordresultat Koda, der er musikselskabernes interesseorganisation, tjente i 2017 1 milliard kroner. En indkomststigning på 20 procent fra året før. Indtjeningen betød, at organisationen kunne sende 932 millioner kroner til sine medlemmer. Den stigende omsætning skyldes ifølge en pressemeddelelse succes med at indhente penge fra udlandet og en stigende indtjening fra indsatsen på hoteller, restauranter og cafeer m.m.

I kaffebaren er begge ejere til stede, men vil helst ikke uanmeldt tale om, at de har glemt at betale for den musik, de bruger.

Venligt fortæller de, at de næsten lige har overtaget kaffebaren, og at de nok havde hørt om noget med Koda, men ikke rigtig fået sat sig ind i det.

»Det er vigtigt, at I læser de her papirer. Så kan I lige ringe til mig, når I har set på det«, siger Anders Kirkegaard, en rank jysk fyr med tatoveringer op og ned ad armene og en guldring i øret.

»Så går vi lige herind til frisøren«, siger han.

»Eller bliv du hellere ude. Der er ikke nogen grund til at larme for meget op«, siger han.

Han lister ind, stikker frisøren en mappe med Kodas logo og går ud igen.

»Hun havde lige en kunde, og så er det ikke så fedt at stå og sige, at der er noget, hun ikke betaler for. Vi er ikke gangstere, og vi har ikke lyst til at virke sådan. Jeg giver hende bare papirerne og beder hende læse dem«.

Lovpligtigt krav

Koda har aftaler med 40.000 danske virksomheder, som betaler for at bruge musik offentligt. Priserne varierer alt efter forretningstype og efter, hvordan musikken bruges. På en almindelig lille café vil en aftale med Koda betyde, at ejerne skal betale et sted mellem 500 og 800 kroner om måneden for at bruge musik. Men det gælder altså også for frisører, barer, restauranter og alle andre, der spiller musik i det offentlige rum. Pengene går til Koda, som sender dem videre til musikerne efter en fordelingsnøgle, der er udregnet ved hjælpe af hitlister og salgstal.

Anders Kirkegaard er selv musiker. Trommeslager. Han har gået på konservatoriet, har spillet professionelt med mange af landets berømte musikere, og så har han arbejdet på musikskole. Ved siden af har han stadig sit eget band. Sagt med andre ord: Han ved, hvad det er, han sælger.

Eller: ’Sælger’ er måske en forkert formulering. For at betale penge til Koda er ikke et valg, men et lovpligtigt krav.

Ifølge ophavsretsloven skal kunstnere have kompensation, hvis deres værker fremføres offentligt.

»Mange siger, at de i forvejen betaler for et streamingabonnement, eller at de har betalt for deres cd’er én gang. Men det gælder altså kun til privat brug. Du må høre dem alt det, du vil, derhjemme, du må også gerne holde en stor fest, men når musikken kommer ud i det offentlige rum, så er det noget andet«, siger han.

Det er ikke alle, der er lige tilfredse med, at de skal betale for at bruge musikken. Enkelte nægter, ryger til inkasso, i retten og kan i sidste ende få pillet deres musikanlæg ned. For nogle år siden var der en offentlig tvist mellem Koda og ejeren af Riccos Kaffebar, Ricco Sørensen, der beskyldte Koda for gangstermetoder, fordi de mødte op og krævede betaling, når der blev åbnet nye cafeer og butikker i byen.

Der er ingen tvang

Vi stikker ned i en kældercafé, hvor musikken også fylder rummet. Den kvindelige ejer lytter, men forklarer, at hun altså betaler for at streame.

Anders Kirkegaard forklarer reglerne på et drevent jysk.

»Hvad hvis jeg bare hører radio? Eller noget, jeg har på telefonen«, spørger kvinden.

»Det gælder faktisk al musik, som du spiller offentligt«, siger Anders Kirkegaard. Han fortæller caféejeren, at med den størrelse, hendes café har, vil det koste hende i omegnen af 800 kroner om måneden at spille musik.

Hun får mappen med papirerne fra Koda.