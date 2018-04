Kommunisten, der troede på en munter fremtid: Album med optimistisk musik fra 1970’erne sætter spot på en underbelyst kunstner Henning Christiansen var Fluxus-kunstner og en vigtig frontløber inden for anti-avantgarden.

Stykket hedder ’Den muntre fremtid’, og det er en glad og håbefuld kommunist, der lader fingrene trille af sted over klaverets tangenter.

Henning Christiansen var både komponist og kommunist, og det er med hans egne ord ønsket om »en mild, venlig, menneskelig fremtid«, han i 1976 skrev stykket ned på noder for den næsten enfoldige instrumentkombination blokfløjte og klaver og dedikerede det til »alt godt mellem mennesker«.

Et andet værk fik titlen ’Det er forår’. Her er den lillebitte sopraninoblokfløjte kombineret med et spinkelt spinet, og med et er vi ude i den lyse danske bøgeskov.











Satie i høj sø. Musik af Henning Christiansen Institut for dansk lydarkæologi. IDL06.

Henning Christiansen vendte byen og det københavnske kunstliv ryggen og flyttede i 1970’erne sammen med hustruen, billedkunstneren Ursula Reuter Christiansen, på landet. Ud i naturen. Parret fandt en gammel gård på Møn, hvor de slog sig ned med kvædetræ i haven og udsigt over markerne, og optimismen og troen på en bedre verden blomstrede.

»Der skal flyttes nogle kommaer«, indrømmede kommunisten. »Milliarder skal fordeles til alles fordel«. Men »vi er på vej«, skriver han i sine noter til en lp-plade, som længe har været en sjældenhed jagtet af samlere, men som i dette forår er genudgivet – håbefuldt og i pagt med musikkens lyse muntre karakter – af en idealistisk forening, der kalder sig Institut for Dansk Lydarkæologi.

Blå Bog Henning Christiansen Komponist og billedkunstner, 1932-2008. Har lavet musik til filmene ’Det perfekte menneske’ og ’Den forsvundne fuldmægtig’. Var blandt de første til at definere 1960’ernes musikalske antiavantgardebevægelse Ny Enkelhed i Danmark. Aktiv inden for Fluxus-bevægelsen med nære relationer til Joseph Beuys, John Cage og Terry Riley. Blev i 1968 gift med billedkunstner Ursula Reuter Christiansen. Fra 1985 var han kunstprofessor i Hamburg.

Udgivelsen er kommet i stand i samarbejde med Museet for Samtidskunst i Roskilde, hvor man denne uge med kan opleve udstillingen ’Henning Christiansen i høj sø’ og samtidig anskaffe sig et eksemplar af vinylpladen, der har navn efter lp’en med titlen ’Satie i høj sø. Musik af Henning Christiansen’.

Musikken på pladen er et kig tilbage til et årti, hvor verden troede på socialismens lyksaligheder og muligheden for at skabe et retfærdigere og lykkeligere samfund, og det er netop den excentriske franske komponist og cafémusiker Erik Satie, Christiansen hylder på pladen, hvor man leder forgæves efter spor af senere årtiers livstrætte ironi. Det kan godt være, Henning Christiansen efter et besøg i Sovjet i 1977 – samme år som ’Satie i høj sø’ udkom – opgav sit medlemskab af kommunistpartiet. Men på pladen er alting stadigvæk lyst og fremskridtstro.

’7 sange til Anna’ er en hyldest til maleren Anna Ancher, skrevet i Evert Taube-tradition til danske digte af Eske K. Mathiesen. Her tilter Henning Christiansen sit tonesprog i retning af Stravinskijs karske og enkle ’Historien om en soldat’. ’Trio om tiden der gik’ lyder med sit romantisk-nostalgiske tonesprog nærmest som musik til et gammelt stumfilmsmelodrama.

Udtrykket balancerer mellem saglighed og klichébåren sentimentalitet, og i noterne forklarer Henning Christiansen, hvordan tiden er for kort til indviklet tysk avantgardemusik som den, hans kollega Karlheinz Stockhausen baksede med syd for grænsen. »Er verden blevet for kompliceret«, spørger han og beslutter sig for at droppe læsningen af Stockhausens panderynkende teoretiske skrifter.