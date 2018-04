Anmeldelse: The Weeknd har udgivet et såret-bittert ekskærestemanifest, der skuffer R’n’b-pioneren The Weeknds nye ep lyder som skabeloner til tidligere numre.

Der var engang en sanger, der sprang ned i et mørkt kaninhul fyldt med mdma, coke, damer og høj musik. Abel Tesfaye, manden bag fænomenet The Weeknd, skrev sange fra det mørkeste hjørne af natklubbben. Han blandede post punk, indierock, r’n’b og elektronisk musik sammen til en stærk, saftig og toneangivende cocktail. Men The Weeknd sprang op af hullet og op på den store scene, gik fra at være r’n’b-pioner til at blive en stor kommerciel popmaskine, der nu laver krydsningen mellem sovekammerpop og Michael Jackson-jam.

Hans nye ep igangsatte et forventningssus hos en stor fraktion af fans, der sådan havde håbet på, at han hopper ned i kaninhullet igen og tager os andre med ned i sølet. Men den nye ep tør ikke bevæge sig hele vejen ned i det sorte hul på trods af, at det forsmåede får mere plads til at lægge sig som bitter harpiks på lytterens tunge.

I sangene føler han sig uretfærdigt behandlet af ekskærester. Der er en aggression i hans sorg, som holder melankolien på afstand, hvilket er pudsigt, når ep’en bærer titlen ’My Dear Melancholy’.











The Weeknd My Dear Melancholy. XO. Republic.

I forbindelse med denne udgivelse går der selvfølgelig en masse rygter om, at albummet mest af alt handler om hans ti måneder lange forhold til sangerinden Selena Gomez. Internettet har konspireret og fundet ledetråde. Som på første nummer ’Call Out My Name’, hvor han synger: »I was just a pit stop ’til you made up your mind. You just wasted my time«.

Han antyder, at han ligefrem tilbød Gomez sin nyre, da hun skulle bruge sådan en, i sætningen: »I said I didn’t feel nothing baby, but I lied. I almost cut a piece of myself for your life«.

Musikalsk minder sangen meget om hans nummer ’Earned it’ fra ’Fifty Shades of Grey’-soundtracket, der mangler bare nogle strygere. Sangene lyder generelt som skabeloner fra hitalbums som ’Starboy’ og ’Beauty behind the madness’.

’Try Me’ er ep’ens tilnærmelsesvis mest interessante nummer, hvor man får en lille snert af den nerve, han viste, da han brød igennem med det hedonistiske værk ’Trilogy’ i 2011. Det er mest af alt teksterne, man som lytter kan svælge i, som dejligt selvretfærdige ekskærestemanifester, når han synger linjer som:

»I hope you know this dick is still an option ’Cause I’ll beat it up (I’ll beat it up, yeah) I’ll take my time to learn the way your body functions«.