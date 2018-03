Koncertaktuelle Rapsody: »Der er brug for stærke, kvindelige stemmer i hiphop«

»Men den handler også om modstand. For når alt går skævt, har vi et ansvar for at råbe op«, siger hun.

Hiphoppen er et spejl af virkeligheden

»Hiphop er ikke bare sex, stoffer og dyre biler. Det er klart, at hvis man udelukkende hører radio og ser tv, så forstår man ikke dybden i hiphop og de historier, kulturen har affødt gennem tiden. Hiphop har i årtier fungeret som et spejl for at vise, hvad der sker derude. Uden at holde igen. Uden at lyve. Uden at sugarcoate«, siger hun.

Samtidig understreger Rapsody, at genrens styrke ligger i netop den alsidighed.

»Min musik er både kritisk, følsom og refleksiv. Men det betyder ikke, at jeg sidder og brænder røgelse dagen lang. Nogle gange handler det også bare om at have en fest. Vi kan feste til lyden af fredag og lørdag. Men livet har jo også en søndag til torsdag. Og min musik er en rejse gennem alle dagene. Livets op- og nedture«, siger hun.

En kvinde ad gangen, tak

Foruden Lauryn Hill, der i 1998 nappede prisen for årets rapudgivelse med The Fugees, har ingen kvinde nogensinde vundet trofæet. Ja, faktisk er der kun fire kvinder før Rapsody, der er blevet nomineret i de 23 år, kategorien har eksisteret.

Det har nemlig været langt mellem de kvindelige rappere det seneste årti. Og det er efterhånden blevet et godt gennemprøvet argument, at der kun er plads til én succesfuld kvinde på hiphoptronen ad gangen. Det betyder ofte, at de enkelte spilles ud mod hinanden. Og der er da heller intet, der kan få medierne til at hive popcornene frem som en god gammeldags beef mellem rappere som Cardi B, Remy Ma og Nicki Minaj. Rapsody, derimod, mener ikke, at den ene kunstner udelukker den anden.

»I 90’erne havde vi jo både Queen (Latifah, red.), Lauryn, Lyte, Salt-N-Pepa, Monie Love, Charli Baltimore og Missy Elliott. De eksisterede side om side, hvorfor skulle det være et problem i dag?«, spørger hun og tilføjer, at det er ærgerligt, at konflikterne kommer til at fylde.

»For tilsammen er vi jo i stand til at skabe en stærk platform for unge kvinder i hiphop. Og det er virkelig værdifuldt«, siger hun og spår en renæssance for kvinder i hiphop.

»Heldigvis har folk langsomt fået øjnene op for, hvad kvinder har bragt til hiphop gennem tiden, og hvad de bringer til bordet nu«.

»Jeg tror, at der er følelsesmæssige rum, som kvinder har nemmere ved at gå ind i. Du ved, når Drake bliver følsom, så griner vi ad ham. Men det er anderledes for kvinder. Og det er en styrke, vi skal manifestere i fællesskab«, siger hun.

Hun vil konkurrere på tværs af køn

Hiphop handler imidlertid om at udtrykke individualitet. Og Rapsody stiller sig ikke tilfreds med bare at blive placeret blandt andre kvindelige rappere.

»Det handler om at have de stærkeste strofer, det skarpeste udtryk og det vildeste flow. Og jeg vil konkurrere med de bedste. Uanset køn«, siger hun.

Der er med andre ord plads til både en Rapsody og en Cardi B, præcis ligesom der er plads til både en Kendrick og en Future. Men Rapsody vandrer først og fremmest ad sin egen sti og i sit eget tempo.