Kendrick Lamar vinder Pulitzerprisen For første gang uddeles prisen ikke til en jazzmusiker eller klassisk musiker.

Den amerikanske rapper Kendrick Lamar har hevet en af de helt store musikpriser hjem med den prestigefyldte Pulitzerpris, der er blevet uddelt siden 1917.

Priserne uddeles i kategorierne journalistik, litteratur og musik.

Lamar får prisen for sit album 'Damn'. Pladen blev også udnævnt som et af 2017's bedste album af Politiken.

Han får prisen for »en virtuos samling af sange, der bliver forenet af deres sproglige autenticitet og rytmiske dynamik, der tilbyder bevægende beskrivelse, som indfanger kompleksiteten af det moderne afroamerikanske liv«, skriver Pulitzerprisen i sin begrundelse.

Det er første gang at musikprisen ikke uddeles til en jazz- eller klassisk artist.

'Damn' var nomineret til adskillelige Grammy Awards for blandt andet årets album og vandt prisen for bedste rapalbum.

Tidligere på foråret spillede Kendrick Lamar i Royal Arena. En koncert han fik fem hjerter for, hvor Politikens Simon Lund skrev, at han ikke blot er den dygtigste, klogeste og skarpeste rapper.

»Han er også den bedste på en scene«, skrev Simon Lund.

Også New York Times og New Yorker får priser for at afdække filmproducenten Harvey Weinsteins seksuelle misbrug, der satte gang i #metoo-bevægelsen.

Kendrick Lamar spiller på årets Smukfest.