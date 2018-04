Politiet lukker sag om Princes død uden anklager Efter to års efterforskning af Princes død oplyser anklager i Minnesota, at der ikke rejses nogle anklager

To års efterforskning af popstjernen Princes død er torsdag afsluttet, uden at der rejses nogle sager. Det oplyser en anklager fra delstaten Minnesota.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den 57-årige Prince, hvis borgerlige navn var Prince Roger Nelson, døde ifølge en obduktion af en overdosis af fentanyl. Fentanyl er et syntetisk opioid.

Opioider binder sig til opioidreceptorer i blandt andet centralnervesystemet, hvor de har en smertestillende effekt.

De amerikanske myndigheder beskrev fentanyl som 50 gange stærkere end heroin.

I to år har myndigheder fra både staten Minnesota og de føderale myndigheder i USA forsøgt at opklare, hvor musikeren fik fentanyl fra.

På et pressemøde torsdag oplyste delstatens anklager, at deres efterforskning peger på, at Prince tog fentanyl ved en fejl.

Prince troede ifølge anklagemyndigheden, at han tog en vicodin - et andet mildere smertestillende middel.

Recept tiltænkt Prince

Anklageren konkluderede ligeledes, at der ikke er beviser for, at nogen omkring Prince kendte til, at musikeren var blevet givet forkerte piller, der indeholdte fentanyl.

Tidligere torsdag blev et forlig mellem Princes familielæge og anklagemyndigheden indgået. Lægen betaler 30.000 dollar - svarende til 180.000 kroner - mod at lægen beholder sin autorisation.

Den føderale anklagemyndighed har tidligere påstået, at Michael Todd Schulenberg, der var familielæge for Prince, har brudt reglerne op til Princes død. Det handler om en recept udskrevet 14. april 2016.

Forliget nævner ikke Prince direkte, men tidligere frigivne dokumenter fra efterforskningen har knyttet recepten fra 14. april 2016 til Prince.

Recepten er på oxycodone, der er et smertestillende middel i opioid-gruppen. Den blev udskrevet til Kirk Johnson, der er Princes livvagt.

Schulenberg har selv forklaret myndigheder, at recepten var tiltænkt Prince, men livvagtens navn kom på recepten af hensyn til Princes privatliv.

Lægens advokat har senere forsøgt at forklare, at lægens vidneudsagn er mere kompliceret end som så.

Oxycodone var ikke på listen af dødsårsager.

