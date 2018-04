Hvad kan rapperen Kendrick Lamar, der gør, at han fortjener en Pulitzerpris?

»Det er godt nok sjældent, at Lamar får kritiske anmeldelser, men han har ikke været omfavnet lige så længe som Bob Dylan. Derfor er der en forskel fra, da Dylan fik nobelprisen. Rock har været omfavnet af kritikere og akademikere i årtier«.

Bent Sørensen, komponist og formand for Dansk Komponistforening:

»Der kan være en fare for, at en pris udvandes, hvis den udvider sig over for meget. Men det kan også være omvendt, hvis den bliver for smal. Det handler nemlig ikke om genre, men om musik. Hvis en klassisk- eller jazzkomponist får den næste år, vil det være endnu mere værd, end hvis det er meget smalt felt, der kæmper om den. På den måde er det godt, at Kendrick Lamar har fået prisen, når juryen har fundet ham værdig«.

»Man kan først om et par år sige, om det har været et fatalt paradigmeskifte. Det kan være, at prisen fremover kun bliver uddelt til jazz og klassisk musik. Hvis det begynder at skifte mellem genrerne, vil jeg kalde det for en paradigmeudvidelse«.

»Det er en erkendelse af, at den musik, der bliver skrevet i dag, er bredere. Selvfølgelig kan det være, der er genrer, som går tabt i det, men de overlevende genrer bliver måske endnu mere værd«.