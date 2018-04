Koncertanmeldelse: Blachman behøver ikke 'X Factor' for at skabe stemning på scenen Tv-ikonet Thomas Blachman er også jazztrommeslager med attitude på musikkens vegne.

FOR ABONNENTER

Det var næsten et mirakel, og det var saxofonist og kapelmester Thomas Agergaard godt klar over i sin introduktion fra scenen. »Det er helt utroligt, at I er kommet«, sagde han til det lille kernepublikum, som var mødt frem på spillestedet Forbrændingen i det flade betonbyggeri i Albertslund.