Tysklands største musikpris bliver nedlagt efter at være blevet uddelt til rappere anklaget for antisemitisme Den tyske Echo-musikpris har imagemæssigt lidt så hårdt under, at to rappere anklaget for antisemitisme fik den, at sammenslutning af tyske musikselskaber nu lukker den.

Den tyske Echo-musikpris er blevet uddelt for sidste gang.

Det skriver den tyske sammenslutning af musikselskaber i en pressemeddelelse, her citeret efter det tyske nyhedsbureau dpa.

»Omstændighederne omkring dette års Echo-pris, for hvilke bestyrelsen har undskyldt, kan ikke trækkes tilbage, men vi kan sikre, at en sådan hændelse ikke sker igen«, lyder det.

Prisen kom i alvorligt stormvejr, da rapperne Kollegah og Farid Bang fik prisen for årets rap-album.

De to muskelpumpede musikere fik prisen på baggrund af stort salg af deres seneste album, 'Jung, brutal, gutaussehend 3'.

Auschwitz og Holocaust

Men i flere sange refererer de to til hændelser under Anden Verdenskrig på en måde, der har vakt vrede.

De to bliver anklaget for antisemitisme i deres tekster af blandt andet en række jødiske organisationer. Det er tekstlinjer om, at have »mere markeret krop end fangerne i Auschwitz« og om at »lave endnu et Holocaust«, som har fået mange til at reagere.

Allerede ved uddelingen af prisen kritiserede sangeren Campino, der er forsanger for punkbandet Die Toten Hosen, at rapperne gik over strengen i deres tekster, som ifølge Campino ikke var provokerende på en kreativt udviklende måde. Han mente bare, de var dumme.

Kritik fra alle sider

Straks efter uddelingen, haglede kritikken ned. Og det fra alle sider.

Den administrerende direktør i Airbus indrykkede en kritisk kronik i Die Welt, folk gik på gaden i protest, den verdensberømte dirigent Daniel Barenboim leverede sin Echo-pris tilbage, det samme gjorde rocksangeren Marius Mueller-Westernhagen ...

Kollegah og Farid Bang har flere gange understreget, at de ikke vil tages til indtægt for nogen form for antisemitisme, racisme, sexisme, homofobi og hele den mølle. Ikke desto mindre steg kritikken støt. Også selv om rappernes pladeselskab donerede 100.000 euro til en kampagne mod antisemitisme.

I pressemeddelelsen skriver sammenslutningen af tyske musikselskaber, at de allerede brygger på en ny pris, der kan tage over for Echo.

Echo-prisen er blevet uddelt siden 1992 og regnes for Tysklands største musikpris.