Dobbeltanmeldelse: Danske Iceage bliver ved med at forny sig selv og punken på nyt album, men haltede efter på Hotel Cecil Iceage folder sig suverænt ud på ’Beyondless’ – deres første udspil i fire år, mens de på Hotel Cecil i onsdags endnu ikke vidste, hvad de skulle stille op som raffineret rockband.

Den første lyd i mørket er en violin, der stemmes. Så ved man, at der er sket lidt, siden det purunge Iceage i 2011 væltede scenen med den iltre og ildevarslende punkeksplosion ’New Brigade’.

Dengang var fortællingen – og forhåbningen – ikke bare, at her var bandet, der kunne fylde glemt punk med en ny ungdoms energi. Vi havde haft Sods og Sort Sol, nu havde vi Iceage, der havde en rygrad af proto- og postpunk, men også tog traditionen et andet og ekstatisk sted hen.











Iceage. Beyondless. Escho/ Matador.











Iceage. Hotel Cecil. Onsdag 2.5.

Den var også her, vi fik sat lyd på et trøstesløst politisk klima, som drengene var vokset op i under Anders Fogh og VKO – her var det eksistentielle og politisk apatiske råb i mørket, vi ikke vidste, vi havde ventet på.

Siden har københavnerkvartetten turneret verden rundt, mens de har det med at gå underligt under radaren herhjemme. Vi taler altså om årtiets utvivlsomt mest banebrydende danske rockband, der også af international musikpresse igen og igen er blevet rost til de sorteste skyer, mens Elias Rønnenfelt bliver stående som frelserlignende punkromantisk efternøler.

Og syv år i punkår er altså lysår, her er skønheden ikke en vedvarende energikilde. Men hvis man gik og tvivlede på bandets holdbarhed og spændvidde efter ‘Plowing Into the Field of Love’ fra 2014, der åbnede for en bredere og mere forfinet lyd, viser aktuelle ’Beyondless’, der også har strygere, klaver og hornsektioner, at punkfortællingen må være musikjournalistens fatamorgana. Iceage er, som de altid har været, og de er helt noget andet. De lykkes med hvad som helst.

Det underlige ord ’Beyondless’, der i forvejen vist kun findes i en Beckett-roman (Iceage er et læsende band), er også tvetydigt. Ikke til at sige, om det betyder, at der ingen grænser er, eller om der omvendt findes noget, man ikke kan overskride. Et modent ordspil og et dilemma, bandet udforsker. Hvordan kan det frie punkhjerte slå gennem de mere kompositorisk raffinerede sange?

På åbningsnummeret ’Hurrah’ er landegrænserne meningsløse i en verden, der vælter: »An abstract notion/ That I’m flagless at last/ I’m not fighting for a country/ I’m fighting to outlast«, synger Rønnenfelt, inden han i omkvædet messer: »No, we can’t stop killing/ And we’ll never stop killing«.

Med indfald af klassisk og fri jazz blandet med årtiers mytologier og rockhallucinationer står også genrernes grænser for fald. Det er der noget både forløsende og angstpræget over, noget både mere tilbageholdende og storladent, end vi tidligere har hørt.

Meget tid i studiet

På Hotel Cecil i onsdags lignede Rønnenfelt en fransk 1800-tals-poet med hvid skjorte og gråt og lapset outfit, flanerende med en udstråling af ung og utæmmelig udbrændthed. Koncerten fokuserede på den nye plade, der endnu ikke er spillet varm. Violin og saxofon, der hører så uforklarligt godt hjemme på pladen, druknede i dårlig lyd. Seks mand på scenen fandt aldrig helt sammen om det projekt, der på pladen vidner om et band, der bliver bedre og bedre til at spille sammen.

Den gyngende, dømmende og frenetisk opgivende ’Catch It’ føjer psykedelisk delikatesse til bandets udtryk. Rønnenfelt har aldrig sunget klarere, renere og mere renhjertet end her, hvor han excentrisk, let manieret, men også ærligt henvendende rækker ud i et omkvæd, der leder tankerne hen på Robert Smith. Jakob Tvilling Pless’ episke bas sørger for melodisk fokus og ro, mens Johan Wieths guitarflader ligger og syder.