30 år i dag: Adele er årtiets største popstjerne. Men er karrieren allerede slut? Sangerinden fra Tottenham er et kommercielt mirakel. Kun hun (og Taylor Swift) har i den grad udfordret musikbranchen i nyere tid. I dag fylder hun rundt.

Når vi lige om lidt skal gøre boet op efter 2010’erne, vil Adele ikke bare stå tilbage som en af årtiets store popstjerner. Hun vil være den største. Hvis man udmåler popularitet i solgte plader og afspilninger – hvilket plejer at være en meget god målestok.

Inden vi dykker ned i biografiske detaljer og musikalsk kvalitet, så lad os lige opsummere det kommercielle mirakel, Adele er.

I en tid, hvor først cd-salget kollapsede og digital download langsomt ebbede ud, har hun solgt over 50 millioner eksemplarer af de to album, ’21’ og ’25’. Betitlet efter hendes alder, da sangene blev erfaret og formet.

Læg dertil debuten ’19’ fra 2008, der udkom, efter at pladeselskabet XL opdagede Adele på myspace, og siden solgte omkring 7 millioner eksemplarer.

Hun holdt sig længe fra streamingtjenester som Spotify (hvad skulle hun der, millioner af mennesker købte hendes musik fysisk ...), men kigger jeg på hendes YouTube-kanal, er tallene i skrivende stund lige så imposante.

Sangen ’Chasing Pavements’ fra debuten er blevet afspillet 129 millioner gange, den diskofarvede ’Rolling in the Deep’ fra hendes andet album har rundet 1,3 milliarder og den stormende ballade ’Hello’ fra det sidste album 2,3 milliarder afspilninger.

Og da Adele både overskred sine sceneskræksgrænse og frygt for at slide stemmen op og gik på verdensturné i 2016, var den samlede omsætning ifølge Forbes oppe i nærheden af en milliard kroner.

Taylor Swift, Drake, Rihanna, Beyoncé, Calvin Harris, Kendrick Lamar, Diplo og Frank Ocean har på hver sin måde været med til at forme popmusikken i det her årti. De har flyttet flere æstetiske hegnspæle og nogle af dem solgt flere singler end Adele.

Men det er kun Adele (og til dels Taylor Swift), der har udfordret magtbalancen i musikindustrien. Adele udkommer ikke på et af de tre store, globale pladeselskaber, men det lille indie-label XL i London, der mest er kendt for at udgive mere alternative som The xx, M.I.A. og Sampha. Eller de var små. I dag har Adele naturligvis sørget for, at XL har fået en plads ved de stores bord.

Lige fra hjertet

Hvad er det, der har givet Adele denne helt særlige status og gjort hende til et pophistorisk fænomen?

Stemmen. Dens vidde, dens dybde, dens slagkraft, den let sprukne overflade og den ærlighed, den indkapsler i hver eneste sang. Den åbenhjertige ærlighed, der bruser ud af Adele fra en scene, i et interview og i hendes sange. Og som fans over hele verden kan knytte sig til uden at skulle posere på de sociale medier samtidig.

De fleste af de ovennævnte superstjerner stiller sig an. Og de er gode til den forførende illusionskunst. På scenen, på Instagram og i deres måde at synge på. Ikke Adele. Hun efterlader altid lytteren med fornemmelsen af, at sangen og dens smertefulde undertoner kommer ufiltreret. En menneskelig soul – uden autotune eller andre sjove tricks.

Ligesom Taylor Swift synger Adele fra hovedstolen, fra sine private erfaringer. Men hvor Swifts kærlighedssange også er en rebus af navne fra den tabloide presse, har Adeles sange om fortrydelse efter kærlighedens kollaps anonyme og ikke popkulturelle hovedpersoner.