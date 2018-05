Willie Nelson står endnu: Potrygende countryhippie synger med glimt i øjet og erfaringens panoramablik På albummet 'Last Man Standing' synger countrylegenden Willie Nelson om livet i sin simple form.

Så længe den jævnaldrende Kris Kristofferson er her, er Willie Nelson ikke helt last man standing. Endnu.











Willie Nelson: Last Man Standing. Legacy

Men i forbindelse med sin 85-års fødselsdag gør den potrygende countryhipppie alligevel status og konstaterer, at »Waylon and Ray and Merle« ikke er her mere, at det »sure is lonely«, og at han ikke vil være den sidste ... »or wait a minute, maybe I do«.

Og Willie opsummerer sin fortsatte appetit på livet i en af albummets linde strøm af oneliners: »Bad breath is better than no breath at all«.

Stemmen er mere rytme og timing end skønsang, der er godt med jazzede ekskursioner og westernswing, men mellem kommentarer til samtiden (»It’s like I’m in some foreign country«) og muntre sange om demens (»I been crazy all the time«) synger Nelson mest skægt og klogt om livet i simple sange.

Med et glimt i øjet og erfaringens panoramablik.