Kanye West på Twitter: Nu vil jeg lave arkitektur Rapperen vil gøre verden bedre med en arkitekturafdeling af hans firma Yeezy.

For den amerikanske rapper og producer Kanye West er store tanker ikke fjerne.

Han har opkaldt et af sine album efter Jesus Kristus, og her var han ikke bange for at udbryde: »I Am a God«.

Han har også flere gange sagt, at han vil stille op som kandidat til det amerikanske præsidentvalg i 2024.

Nu kaster den megalomane rapper sin kærlighed på byggekunsten.

På Twitter skriver han, at han vil udvide sin virksomhed Yeezy med en arkitekturafdeling, der skal hedde Yeezy Home.

we’re starting a Yeezy architecture arm called Yeezy home. We’re looking for architects and industrial designers who want to make the world better — KANYE WEST (@kanyewest) 6. maj 2018

Vil gøre verden til et bedre sted

Yeezy laver i øjeblikket sko, tøj og tasker, og firmaet designer blandt andet sneakers i samarbejde med Adidas.

Kanye Wests normalt så høje ambitionsniveau ser også ud til at være i vanlig høj stil i Yeezys nye arktiekturafdeling.

Han skriver, at firmaet leder efter arkitekter og industridesignere, der »vil gøre verden bedre«.

Endnu er der ikke kommet noget officielt jobopslag, hvorfor det altså er svært at sende en officiel jobansøgning.

Det er ikke første gang, Kanye West viser sin interesse for arkitektur. I 2013 sagde han til Dezeen:

»Jeg vil lave produkter. Ikke kun tøj, men også vandflaskedesign og arkitektur. Jeg laver musik, men jeg skal ikke begrænses til én slags kreativitet«.

I april bragte The Hollywood Reporter en samtale mellem rapperen og hans indretningsarkitekt Axel Vervoordt.

Her talte West blandt andet om sine ambitioner for, hvordan arkitektur skal oplyse menneskeheden om, hvordan proportioner og rum påvirker sindet.

Tilbage på Twitter

Der har været gang i Kanye Wests tweeteri den sidste måneds tid.

Han havde ellers givet sig selv Twitter-karantæne, men den 14. april vendte han tilbage på de sociale medier efter 11 måneders Twitter-cølibat. Siden da har han tweetet over 350 gange.

Han har blandt andet sagt, at han tweet efter tweet skaber et filosofisk værk, der går under titlen 'Break the Simulation'.

I weekenden fik han også internettets vrede at føle, efter han i et interview med TMZ havde sagt, at »400 års slaveri lyder som et valg«.

Rapperen har dog ikke helt glemt sit musikerhverv. I juni udgiver han både soloalbummet 'Love Everyone' samt albummet 'Kids See Ghost' i samarbejde med Kid Cudi.

Det har han i hvert fald skrevet på Twitter.