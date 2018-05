Ny musikundersøgelse fra England: Vi streamer helst gammel musik Streamingtjenester slås om rettighederne til ny og eksklusiv musik, men ny opgørelse viser, at vi ikke er så interesserede i at lyte til det.

En ny opgørelse fra British Phonographic Industry (BPI) viser, at vi bedst kan lide at streame ældre musik.

Radiostationer spiller ellers masser af ny musik, og streamingtjenester kæmper om rettighederne til at udgive den nyeste musik eksklusivt.

Men i virkeligheden vil vi bare gerne streame Totos 'Africa' og 'September' af Earth, Wind & Fire, viser opgørelsen.

Ikke overraskende er det numre fra år 2017, der vinder sidste år med størstedelen af den samlede streaming. 27 procent af al streamet musik udkom således i 2017. 18 procent var fra 2016. Men samtidig var hele 55 procent af den streamede musik i 2017 af ældre dato.

Højtidssang eller soundtrack

Ifølge BPI er der flere årsager til, at de ældre udgivelser stadig er populære. Det kan være fordi en given artist pludselig får et gennembrud, så folk vil høre tidligere udgivelser. Det kan også være højtidssange - særligt julesange - og så kan det være, at en sang har fået et nyt liv gennem en reklame, et tv-program eller en film.

Sammen med opgørelsen har BPI også udgivet de mest streamede sange i 2017 i England fordelt på hvert årti:

1940'erne - Bing Crosby: 'White Christmas' med 8,6 millioner streams.

1950'erne - Brenda Lee: 'Rockin' Around the Christmas Tree' med 13,9 millioner streams.

1960'erne - The Jackson 5 - 'I Want You Back' med 12,6 millioner streams.

1970'erne - Earth, Wind & Fire - 'September' med 17,5 millioner streams.

1980'erne - Wham!: 'Last Christmas' med 24,2 millioner streams.

1990'erne - Oasis: 'Wonderwall' med 27,4 millioner streams.

2000'erne - The Killers: 'Mr Brightside' med 42,2 millioner streams.

2010'erne - Ed Sheeran: 'Shape of You' med 212 millioner streams.