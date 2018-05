23-årig violinist i pink pallietglinsende cocktailkjole stjal på alle måder billedet til åbningen af Tivolis klassiske musiksæson Esther Yoo foldede poesien i Tjajkovskijs udødelige violinkoncert helt ud, da hun søndag åbnede den klassiske musiksæson i Tivoli.

Esther Yoo har sagt, at hun elsker Tjajkovskijs violinkoncert, fordi den giver hende fornemmelsen af noget, der haster. Og det formidlede hun i Tivoli. Ikke som hastværk eller stress. Men nødvendighed og stræben.

Den 23-årige amerikanske violinist stjal på alle måder billedet med sin vilde cocktailkjole i pink med glinsende pailletter, da hun som solist med Tivoli Copenhagen Phil åbnede forlystelsesparkens klassiske musiksæson. Med intens romantisk musik af Tjajkovskij omkranset af mere nøgtern dramatik af Carl Nielsen, hans ’Helios-ouverture’ og hans 5. Symfoni.

Rent visuelt virkede det paradoksalt med hendes flashy kasino-outfit, for der var rigtig meget intimitet og nærvær, når hun f.eks. i den langsomme andensats limede en uendelig lang og uendelig forsigtig melodi sammen.

Helt grundlæggende hvilede Yoos spil på en saftig mørk og let vibrerende klang. Når Tjajkovskijs musik skulle være flydende, sentimental poesi, gjorde hun sin tone bred og søgende – og når musikken blev legende og dansende, pakkede hun det romantiske langsyn ned og spillede kort, glasklart og distinkt.

Det meste lykkedes for Yoo og orkestret søndag. Både alle de mange storladne, pulserende aktiviteter – og de smukke landingspladser af sød violinsang, de fandt undervejs.

Yoo var et vidunderbarn, der vandt den store Queen Elisabeth-konkurrence i en uhørt alder af 16. Men hvor andre har svært ved at give talentet en erfaringsbåret indsigt, virkede hun i Tivoli som en komplet musiker med en melankolsk grundstemning, der bør kunne røre de fleste.

Carl Nielsens verden var en anden end Tjajkovskijs. Hans ’Helios-ouverture’ blev et enkelt, men også lidt sjusket øjebliksbillede af den græske sol, der løftede sig og sendte sine stærke stråler i alle retninger. Mens hans 5. Symfoni blev serveret af Tivolis husorkester som et interessant sammensat billede af tidens nye vrængende tonesprog lige efter Første Verdenskrig og gyldne minder om en svunden tid.

På den ene side fik vi brutal og forsimplet militærmusik – med mekaniske blæserfigurer, som Stravinsky skrev dem i de år – på den anden klang hele salen af brede idylliske strygerklange. 5. Symfoni har et indbygget lille drama, hvor lilletrommen personificerer noget djævelsk, der spiller op mod harmonien i orkestret. Og som en lille gimmick måtte trommeslageren søndag helt ud på bagscenen og længere væk for at skabe den helt rigtige fjerne rumlige virkning i musikken.

Chefdirigent Kamioka satsede på at få det rytmiske skelet til at fungere, så de skæve melodibrokker kunne stavre frem, indtil musikkens modsætninger stod lysende klare i et lille smukt inferno af lyd. Nielsen så sig selv som noget helt andet end en romantisk komponist a la Tjajkovskij. Men hans 5. Symfoni sluttede nu ikke så langt fra den stræbende melankoli, som Esther Yoo manede frem med sin violin før pausen.

Orkestret er på vej på turné i Spanien med Esther Yoo og søndagens koncertprogram. Kombinationen af en interessant solist og en symfoni af Nielsen er et kendt og velafprøvet turnékoncept for danske orkestre, og det skal nok også gå fint.

Spørgsmålet er, om ikke de skulle satse lidt mere og overraske det spanske publikum? Når de nu her i landet slår knuder på sig selv både som kammerorkester med sprød musik af Beethoven og som eksperimentarium for unge danske komponister – eller laver projekter på tværs af genrer.

Det er sjovere at eksportere.