Nekrolog: Støjrockens fader er død Glenn Branca udvidede potentialet for, hvordan en guitar kan lyde.

Han førte medlemmerne af Sonic Youth sammen og komponerede en symfoni for 100 elektriske guitarer.

Man kan med rette kalde den amerikanske guitarist Glenn Branca for en nøglefigur inden for støjrocken.

Han kæmpede en musikalsk kamp, der gav avantgardemusikken nye udfoldelsesmulighedder, men søndag blev pioneren overvundet af strubekræft, og han sov stille ind, 69 år gammel.

Op igennem 70'erne og indtil hans død lagde han kimen til en videre undersøgelse af elguitarens potentiale.

Han stemte guitaren på hidtil usete måder; han tilføjede så meget distortion til guitarsignalet, at folk begyndte at kalde det for støj; og han rev guitarmusikken ud i harmonier, der lå fjernt fra 1960'ernes hippie-vibes.

Det elektrisk forstærkede guitarsignal åbnede for nye kompositoriske udtryksmuligheder. Den brug af støj i rockmusikken, som Lou Reed og The Velvet Underground åbnede op for, drev han endnu videre.

Han blev født i 1948, voksede op i Pennsylvania og begyndte at spille guitar som 15 årig. I 1976 flyttede han til New York, hvor han hurtigt blev en del af byens spirende no wave-scene og spillede blandt andet i Theoretical Girls.

No waverne var et opgør med den samtidige punk. De syntes, punkrocken malkede rock'n'roll-klichéerne - den revolutionære punk lød simpelthen for konventionel, fordi den brugte de samme kompositoriske grundelementer, som den etablerede rockmusik.

En af de bedste rockplader

No wavernes verdenssyn var tværtimod så nihilistisk, at deres musikalske grundelementer var støj og dissonans.

Debutalbummet 'The Ascension' udkom i 1981, og er siden da af AllMusic udråbt som en af de bedste rockplader, der nogensinde er udgivet, og Pitchfork har tildelt albummet den yderst sjældne topkarakter 10,0.

Selv hans tidlige kompositioner krævede ofte, at der blev spillet på mange guitarer samtidigt. Branca måtte derfor samle mange musikere i sit band, og nogle af dem var blandt andre Sonic Youth-guitaristerne Thurston Moore og Lee Ranaldo, samt Swans-medlemmerne Michael Gira, Dan Braun og Algis Kizys.

Det var her, Thurston Morre og Lee Ranaldo mødte hinanden og lærte de teknikker, der senere gav Sonic Youth legendestatus med album som 'Daydream Nation' og 'Goo'.

Branca udgav også Sonic Youths to første album 'Sonic Youth' og 'Confusion is Sex'.

»Han var ikke en klassisk guitarist, der kunne spille som Clapton eller sådan nogle, men han havde en vision om en lyd, og han tilpassede sit instrument til at udføre den«, har Lee Ranaldo sagt til Red Bull.

Sonic Youth-guitaristen skriver på Facebook, at Glenn Branca leverede det mest radikale og intelligente svar til punk og avantgarde, der nogensinde er set.

I 1996 spillede Branca åbningskoncerten til Aarhus Festuge. Den blev overværet af Dronning Margrethe II.

»Flot musik, men spillet uforskammet højt.

Det gjorde ondt i ørene«, skrev Politikens Bo Trolle i sin dækning af åbningen, hvor Branca spillede 2.

sats af sin 10. symfoni for 12 el-guitarer og trommer.

Senere begyndte Glenn Branca også at lade elguitaren indgå i et mere traditionelt symfoniorkester.

Hans mest kendte symfoni er den 13. symfoni, der kræver 100 elektriske guitarer for at blive opført. Urpremieren var den 13. juni 2001 i World Trade Center - blot tre måneder inden de to tårne styrtede sammen.

Med sine kompositioner skabte han et bindeled, der nedbrød et af de mange skel mellem klassisk og rytmisk musik. Med sine ofte minimalistiske melodier, mindede hans værker således om klassiske komponister som Philip Glass og Steve Reich, men klangligt var han eksplosiv og larmende som eleverne fra Sonic Youth eller de Roskilde-aktuelle shoegazelegender My Bloody Valentine.