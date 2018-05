Danmark har fået en ny fødselsdagssang Vinderen af P2's fødselsdagssangskonkurrence er fundet - og den kræver, at du kan synge i kanon.

De to klassiske fødselsdagssange - den med dejlig chokolade og den med instrumenterne - har fået en udfordrer.

Sangen hedder 'Fantastiske fødselar' og er vinderen af P2's konkurrence om en ny fødselsdagssang.

Den er skrevet af Marianne Søgaard, der er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium i København og underviser på Silkeborg Højskole.

Fantastiske fødselar Måske har du glemt, hvorfor denne dag

Er ekstra god og særlig speciel?

Det er den, fordi du blev født engang

Og er her stadigvæk til vort held. For du skal fejres i dag med sange og flag,

fantastiske fødselar.

Du skal fejres i dag med sange og flag,

med kaffe og kag’ Måske syn’s du årene flyver hastigt?

Hvor forsvinder dagene hen?

Det barn, som du var, vinker fra et foto,

livet smiler til dig igen. For du skal fejres i dag med sange og flag,

fantastiske fødselar.

Du skal fejres i dag med sange og flag,

I modsætning til de to klassikere består den ikke af fire lange, akavede vers, der nemt kan gøre enhver fødselar lidt utålmodig.

Nej, den kan synges på et minut, og hvis man ønsker en lille musikalsk udfordring, lægger sangens sidste del op til, at man synger den i kanon.

P2 udskrev konkurrencen for at gøre fødselsdagssangsgenren lidt mere voksen, så man ikke er overladt til at synge »Og når han hjem fra skole går«, når Gamle Ole fylder 90 år og er gået ud af skolen for længst.

P2 har modtaget over 700 bud, der blev skåret ned til fem finalister. I aften i 'Aftenshowet' udråbes sangen som den officielle vinder.

Lyt til sangen her