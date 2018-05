Konspirationsteoretiker lider nederlag i sag om Kurt Cobains dødsbillede Retten giver den ikoniske musikers enke medhold i, at der ikke skal offentliggøres flere billeder af den døde Cobain.

En appeldomstol har netop afgjort, at Seattle ikke skal offentliggøre et dødsbillede af den tidligere Nirvana-forsanger Kurt Cobain.

Dermed dømmer man til fordel for Cobains enke Courtney Love og datter Frances Bean Cobain, der havde bedt om, at man permanent påbød Seattle ikke at offentliggøre billeder af forsangerens død, der ikke allerede er ude.

Var det selvmord?

Det er konspirationsteoretikeren Richard Lee, der oprindeligt sagsøgte den amerikanske by Seattle for ikke at offentliggøre et billedet.

Et billede, der ifølge retsdokumenter skulle vise det afdøde rockikon liggende i sit hjem med et skudsår i hovedet.

Lee er nemlig af den overbevisning at billedet vil understøtte hans teori om, at Nirvana-forsangeren ikke begik selvmord, men derimod blev myrdet af den amerikanske regering.

Seattles politi har ellers af flere omgange offentliggjort nye billeder af blandt andet pistolen, som Kurt Cobain skød sig selv med.

Så sent som i 2014 gik kriminalbetjent Mike Ciesynski alle sagsakterne igennem igen, men fandt ingen grund til at ændre på konklusionen: At Cobain skød sig selv.