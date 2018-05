Italiensk stjernedirigent bliver hos DR Dirigenten Fabio Luisi har forlænget sin kontrakt som chefdirigent for DR SymfoniOrkestret.

Efter to sæsoner i spidsen for DR SymfoniOrkestret er det meddelt, at den italienske dirigent Fabio Luisi fortsætter som chefdirigent for DR's symfoniorkester frem til 2023.

»Med Fabio Luisi har DR SymfoniOrkestret på én gang oplevet en enorm kunstnerisk udvikling og samtidig et helt unikt samarbejdsklima, som stråler langt ud over scenekanten«, siger orkestrets chef, Kim Bohr.

For to år siden satsede 59-årige Fabio Luisi stadig på en karriere helt i toppen ved Metropolitan-operaen i New York, men han vidste ikke, om han var købt eller solgt. Dengang afhang hans videre muligheder i New York af, hvordan den ældre kollega James Levines sygdom udviklede sig, for Levine var mesterdirigenten på The Met.

Levine holdt skansen helbredsmæssigt, men blev siden skandaliseret og er nu fyret i vanære for seksuelt misbrugende og chikanerende adfærd.

Åbner døre i udlandet

I mellemtiden havde Luisi lagt vægten over på det andet ben og valgt at sige ja tak til jobbet som fast chefdirigent for DR SymfoniOrkestret et år tidligere end planlagt. Efter nogle gode koncertoplevelser mellem ham og orkestret var det planen, at den fokuserede og skarpe maestro skulle tiltræde i 2017.

Men han gjorde det allerede i september 2016.

Musikerne i det danske orkester var så glade for det sikrede samarbejde med den italienske dirigent, at glæden og bevægelsen ved afsløringen var åbenlys på en nyhedsvideo, der kan ses på YouTube.

Paralleljob i Schweiz

»Med Fabio Luisi i spidsen oplever vi, at mange nye døre står åbne for DR SymfoniOrkestret«, siger Kim Bohr og refererer også til orkestrets udlandsturnéer i de seneste sæsoner med Luisi til USA, Kina og BBC Proms i London.

Fabio Luisi, der ved siden af sin dirigentkarriere plejer en seriøs hobby som parfumemager, er født i Genova i Italien.

Tidligere har han været chefdirigent for vigtige europæiske symfoniorkestre som Wiener Symfonikerne, Dresdens Statskapel - hvor han havde titel af generalmusikdirektør - og MDR Orkestret i Leipzig. Ved siden af arbejdet i København er han chefdirigent - også med titel af generalmusikdirektør - ved operaen i Zürich i Schweiz, der er et af Europas vigtigste operahuse.

Fabio Luisi åbner den kommende Torsdagskoncert-sæson i DR's Koncerthuset med Carl Nielsens 4. Symfoni. Det sker ved 30. august, hvor den prisbelønnede komponist Bent Sørensens 'Evening Land' også er på programmet.