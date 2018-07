Franskmænd i protest: Kontroversiel rapper provokerer med koncert på det terrorramte spillested Bataclan Familier til ofrene for Bataclan-terror vil stoppe den kontroversielle koncert på spillestedet. Rapperen Médine advarer mod angreb på ytringsfriheden på et tidspunkt, hvor flere krav om censur går over Frankrig.

En uge før terroraktionen mod den satiriske ugeavis Charlie Hebdo 7. januar 2015 udsendte rapperen Médine en sang med voldsomme angreb på ateister og kendte personligheder, som advarede mod den islamistiske fare.

»Lad os korsfæste ateisterne som på Golgata«, lød det i en af sangene, og en anden strofe var lige så aggressiv: »Jeg udsteder en fatwa på idioternes hoved«, lød det blandt andet om journalisten og forfatteren Caroline Fourest, som tidligere havde samarbejdet med Charlie Hebdo.

blå bog Médine Zaouiche 35-årig fransk-algerisk sanger. Indledte karrieren i forskellige rapgrupper i 1995. Første album under eget navn 2004: ’11. septembre, récit du 11e jour’ (11. september, fortællingen om den 11. dag). Siden utallige albums og clip med antikolonialistiske og antiamerikanske temaer. Leder sit eget pladeselskab og studie i Le Havre.

Médine forsøgte i ugerne efter mordene på de 12 journalister, besøgende på avisen og politifolk at retfærdiggøre sine tekster, og han har siden givet hundredvis af koncerter for et publikum, der overvejende består af indvandrere, uden videre polemik.

Men denne gang er den gal. Stedet for hans næste koncert i Paris er spillestedet Bataclan, hvor islamistiske terrorister i koldt blod myrdede 90 mennesker og sårede langt flere under angrebene 13. november 2015. I alt dræbte terroristerne 130 mennesker i angrebene på koncertsalen, omliggende cafeer og Stade de France.

Man vil hindre min ytringsfrihed, og hele sagen er et forsøg på at instrumentalisere ofrenes og deres familiers sorg Médine

To advokater for et af ofrene kræver Médines to koncerter i Bataclan aflyst med henvisning til, at han i flere af sine sange udspreder det had til ikke-muslimer, som fik terroristerne til at gå i aktion.

De anfægter derimod ikke hans ret til at optræde andre steder, men ifølge advokaterne og en del af pressen er valget af Bataclan som tribune i værste fald en hån mod ofrene, i bedste fald total mangel på omtanke fra kunstnerens side, og ejerne af Bataclan har ifølge de to advokater ikke tænkt sig om.

En af de foreninger, som repræsenterer ofrene fra Bataclan og deres familier, ønsker derimod ikke et forbud, som under alle omstændigheder vil være svært at gennemføre, da Bataclan er en privat koncertsal.

Médine betegner sig som en engageret kunstner, som i sine tekster har ret til at overdrive og karikere på samme måde, som tegnere fra Charlie Hebdo gør det.

»Man vil hindre min ytringsfrihed, og hele sagen er et forsøg på at instrumentalisere ofrenes og deres familiers sorg«, lyder det i en erklæring fra den 35-årige kunstner.

Debatten om Médines tekster er langtfra ny, og den blussede op umiddelbart efter terroraktionen mod Charlie Hébdo.

»Marianne er en femen, som har ordene ’Fuck God’ tatoveret på sine bryster«, synger han med henvisning til det franske nationalsymbol Marianne og kvindegruppen Femen.

En bølge af censurkrav

Médine hævder, at mange af hans tekster netop er karikaturer på denne kultur.

»Jeg har valgt den ikke-voldelige vej ligesom flertallet af mine medborgere til gennem musikken at udtrykke mine uoverensstemmelser med samfundet«, siger han i et interview.

I dag mener Médine, at han er offer for et komplot organiseret af den yderste højrefløj og ’antimuslimske’ kræfter.

Han minder om, at han fordømte terroraktionen mod Charlie Hebdo, og at hans engagement i dag giver sig udtryk i støtte til rohingyaer og det palæstinensiske folk.

Samtidig optræder Médine sammen med komikeren Dieudonné, som flere gange er dømt for antisemitisme, samt den fransk-afrikanske forfatter og propagandist Kémi Séba, som prædiker den sorte races overlegenhed, og som har flere domme for opfordring til racehad bag sig i Frankrig.