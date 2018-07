En Grøn Koncert helt som den skulle være: Suspekt var tilpas liderlige, og Lukas Graham fik pigerne til at græde Grøn er stadig det store samlingssted for musik- og festglade danskere, der ved, hvad de kan lide – og med garanti får det.

Lukas Graham har netop lukket og slukket for årets første Grøn, og jeg sætter mig til tastaturet med en følelse af at skulle skrive om kap med tiden: Noget skal nedfældes, mens det også allerede siver ud af hukommelsen og snart vil være helt væk.

Suspekt. Grøn, Amager, torsdag 19. juli 2018.

Lukas Graham. Grøn, Amager, torsdag 19. juli 2018.

Ikke at Lukas Graham fejlede noget. På ingen måde. Men som kulturbegivenhed – for sådan en er Grøn jo også, endda en af de store i landet og faktisk Nordeuropas største koncertturné – glider det hele så nemt og ubesværet ned, at intet rigtig efterlader et særligt indtryk eller aftryk. At der bliver samlet gode summer ind til gode formål, kan man kun glæde sig over – alt ved Grøn har siden 1983 været lutter gode intentioner.

Og i en tid, hvor der år for år dukker nye festivaler op med skarpe identiteter til et selvbevidst og kræsent publikum, er Grøn fortsat det fortrukne samlingssted for musik- og festglade danskere i hele landet. Grøn dyrker ikke nicherne, men mestrer det almindelige, det, der hverken stikker ud eller af. Ingen store følelsesmæssige udsving.

Til gengæld er der folkefest, der fungerer, og man vil med garanti få lige præcis den aften, man havde forestillet sig – hvad enten man er en lidt blasert rockanmelder på arbejde eller bare gerne vil til koncert og mødes med nogle venner. Mange havde taget hele familien med, og der var slående mange børn, der traskede rundt og nok også fik sig en på opleveren til Suspekt-drengene, der jo ellers nok må siges mest at henvende sig til voksne. Ikke meget Hr. Skæg over dem.

Jeg vil ikke sige, at Suspekt er blevet folkekære. Men jeg vil heller ikke sige, at de ikke er

Og uanset hvor på pladsen, man befinder sig, kan man række armen ud og højst sandsynligt gribe en fadøl – hvis man ikke får den i hovedet – eller man kan købe røde, orange og hvide drinks, der hedder ’den røde’, ’den orange’ og ’den hvide’. Man kan bungy jumpe og høre konferencier Jacob Haugaard sige noget sjovt i mikrofonen. Eller man kan sætte og sole sig lidt i en campingstol, ryge noget E-cigaret og synge med på sangene med ryggen til scenen, der aldrig løber med hele opmærksomheden.

Man kan – og det har man i årenes løb kunnet en hel del gange – høre D-A-D spille ’Sleeping My Day Away’, selv om man har søgt ned i områdets fjerneste ende. Det er nemt og overskueligt at færdes på pladsen; man kan gå frem mod Nova-scenen, og man kan gå tilbage i retningen af Grøn-scenen. Midtimellem er der nogle lidt mindre scener, der giver plads til lidt mindre navne.

Tilpas vulgært sceneshow

For mig startede festen med hiphop-gruppen Suspekt. De tre flabede fyre fra Albertslund viste sig at være en aldeles god bookning. Jeg vil ikke sige, at Suspekt er blevet folkekære. Men jeg vil heller ikke sige, at de ikke er. Som de stod der på Nova-scenen, samlede de i hvert fald danskerne til lummer fællessang.

Mens de med deres hardcore, pornoficerede horrorcore rap – eller hvad man nu skal kalde det, de siden slut-90’erne har slået sig op på – nok egner sig bedst til mørke rum og sene nattetimer, var der også bare noget ved den bagende eftermiddagssol, der gjorde det hele tilpas liderligt.

Med sidste års ’100% Jesus’ udvidede Suspekt paletten med en sprødere lyd, flere følelser og introspektion, og det smittede positivt tilbage på det evigt erigerede bagkatalog, som de forvaltede med en klædelig selvironi, der dog aldrig skyggede for, at de vist også mente hvert et ord, der kunne komme over Orgi-E’s og Bai-D’s lystne læber. De viste stadig, at man kan slippe af sted med at sige hvad som helst, hvis bare man siger det tilstrækkeligt selvsikkert.