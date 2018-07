En melodisk atmosfære af eventyr: Danske blæsere har udgivet nogle små mesterstykker Med saxofoner, klarinetter og andet godt blæses der liv i materien på en række friske pladeudgivelser, der understreger den danske jazzscenes diversitet og generationsdybde

FOR ABONNENTER

At håndtere et blæseinstrument er næsten en metafor for at være i live og at skabe liv. For der er en særlig intimitet forbundet med at forme luften med krop og lunger, blæse liv i materien og skabe kunst i en kropsmotorisk og kreativ proces.