Spotify har nu 180.000.000 brugere, men millionerne fosser stadig ud af kassen Den svenske streamingtjeneste Spotify har netop præsenteret nyt kvartalsregnskab - og der er både gode og dårlige nyheder.

Lad os starte med de gode nyheder for Spotifys aktionærer.

Selv om tjenesten er allerede den mest populære musikstreamingplatform i Vesten, vokser antallet af brugere stadig støt. Omend langsommere end tidligere.

Spotify afslutter andet kvartal i 2018 med 180 millioner aktive brugere. Ud af dem er omkring 83 millioner betalende såkaldte premium-kunder, hvilket er en stigning i brugere på hhv. 30 og 40 procent i forhold til sidste år.

Selskabet vurderer samtidig, at brugertallet vil stige yderligere i løbet af det kommende kvartal - til 193 millioner, hvis alt går vel for streamingtjenesten.

Underskud på milliarder

Til gengæld kan Spotify stadig ikke tjene penge. I kvartalsregnskabet fremgår det, at selskabet har et nettounderskud på 394 mio. euro svarende til næsten tre milliarder kroner, hvilket er mere end en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år.

Ser man isoleret på driftsregnskabet er der 'kun' tale om et underskud på 90 millioner euro, hvilket er en stigning på 14 procent i forhold til sidste år. Det skyldes ifølge regnskabet ekstraomkostninger i forbindelse med børsnoteringen tidligere i år.

Den primære udgift er stadig de store summer i royalties, som udbetales til pladeselskaberne og kunstnerne, der leverer musikindholdet til tjenesten.

I regnskabet fremgår det, at Spotify fortsat vil arbejde med at udbygge deres services og platform, og at det er en »rejse over flere år«.

Dermed ser det ud til, at Spotify ufortrødent fortsætter strategien med at investere i at forbedre og markedsføre streamingtjenesten, så væksten fortsætter hurtigere og hurtigere.

Spotify har altså haft underskud siden lanceringen i 2008, men det forventes at selskabet bliver mere rentabelt i takt med, at antallet af brugere vokser.