Bakanova blev opera-verdensstjerne: Jeg bor i Alperne, for så kan jeg øve uden at risikere naboklager Russiskfødte Ekaterina Bakanova er den mest brugte sanger under årets Copenhagen Opera Festival. Hun tilslutter sig et globaliseret hold af kunstnere, der har taget den hårde vej op.

Hun er sjov, Ekaterina Bakanova. Hun føler sig frem. Kigger, evaluerer, spørger. Intet er som hugget i sten hos hende, og det er atypisk hos unge kunstnere. Det hyppigste spørgsmål i interviewet er, når Bakanova spørger mig: »Hvad synes du er fascinerende?«.

Blå bog: Ekaterina Bakanova Operasanger, sopran. 30 år, født i Mednogorsk i Uralbjergene. Lærte at spille akkordeon og studerede derefter sang i Moskva, hvor hun også debuterede som operasanger. Optræder jævnligt på La Fenice i Venedig, Arenaen i Verona, Semperoperaen i Dresden og Covent Garden i London. Bakanova sang ved åbningen af operafestivalen søndag og giver to yderligere koncerter onsdag: Kl. 15 på Nimb og kl. 19.30 i Børssalen med Arte dei Suonatori.

Hun fortæller mig, at hendes sangteknik er alt andet end perfekt, og jeg kigger lidt målløst tilbage. Måske er det, fordi de store blade ude i verden netop har ladet sig overrumple af hendes teknik, at hun føler, hun har råd til at blotte flanken. Men hun ser ud, som om Copenhagen Opera Festival, hvor hun i alt skal synge tre koncerter, er en ny legeplads for hende. Hun er lidt chokeret over, at rosévin er så dyrt på cafeerne (»Kan det virkelig passe? 8 euro for et glas?«), men er begejstret over udsigterne og over, at hun måske kan overtale sangerkollegaerne til nye projekter.

»Jeg elsker at spille skuespil«, siger hun, overraskende. Sangere, der har toptoner og lyrisk nærvær som hende, er tit vokalfetichister, for dem betyder klang ofte alt.

»Der er sangere derude med en langt bedre teknik, og en god teknik er afgørende for din sikkerhed og frihed som fortolker. Men det, de tit ikke har, er evnen til at skabe en karakter. Jeg er ved at droppe flere af mine tidligere roller i operaer som ’Lucia di Lammermoor’ og ’Rigoletto’, fordi jeg grundlæggende ikke er den der koloratursopran«.

Koloratursopranerne er dem, der kvidrer ekvilibristisk i næsten ufattelig høje tonelejer, enten i storladent gotisk vanvid eller i koket erotisk overmod. I en alder af 30 føler Bakanova, at de roller er ved at ligge bag hende. Hun har lige sagt nej til at synge Konstanze fra Mozarts ’Bortførelsen fra seraillet’ på en af de virkelig attraktive europæiske scener, fordi hun føler, at hun er på vej et nyt sted hen rent vokalt og dermed rollemæssigt.

»Det er de ekvilibristiske partier, folk beder mig om at synge, men jeg vil hellere lave noget mere dramatisk. Min stemme er lyrisk, hvilket betyder, at jeg kan synge de høje toner, men jeg kan ikke blive oppe i det høje leje særlig længe, før det bliver ukomfortabelt«.

Toast of London

Ekaterina Bakanova – det første ’E’ i hendes navn skal kun lige antydes, ikke udtales som en selvstændig stavelse – er en moderne tids operasanger, hvilket vil sige, at hun faktisk griber tilbage i historien. Generationen før hendes slog igennem overnight og blev hotte stjerner i et parti eller to, hvorefter de fadede ud. Bakanova har taget den hårde vej op igennem repertoiret i de italienske operahuse lidt fjernt fra alfarvej. Hun har en klarhjernet vinkel på sin karriere:

»Jeg kunne godt synge Mimì i ’La bohème’ nu«, som hun siger. »Min stemme er klar til det. Men der er så mange gode Mimì’er i verden lige nu, så jeg tror, jeg venter. Det er en rolle, jeg også kan synge om tre-fire år«.

Bakanova har en historie, som ligesom indkapsler operaverdenens håb og drømme. I 2015 var hun på Covent Garden i London for at synge Musetta i ’La bohème’, altså ikke selve hovedpartiet, da hun, der skulle have sunget hovedrollen Violetta i ’La traviata’ i samme operahus, blev syg, og Bakanova fik fem timer til at prøve på rollen og springe ind som afløser i, hvad der blev hendes store internationale debut. Sådan en arketypisk rags toriches-historie: Provinspige med arbejderklassebaggrund bliver the toast of London! Det var en forestilling, hun havde købt en billig ståplads til.

Vi taler ikke om det. Hun har talt med alle andre om det i tre år. Det hører til fortiden.

»Man skal heller ikke synge Violetta for tit«, bemærker hun og kommer lidt bag på mig igen. Plejer det ikke at være sådan, at når en operasanger falder over guldet, noget, de efterspørger fra alle verdenshjørner, så dyrker hun det?

»Man lider med Violetta, når man synger hende på scenen«, siger hun om den brystsyge kurtisane fra Verdis opera.

»Og det er faktisk hårdt at skulle gennemleve det for mange gange over kort tid. Det er, som om stemmen absorberer lidelsen, som om den suger følelserne til sig som en svamp«.

Egentlig har Bakanova mest lyst til at påtage sig så få nye roller som muligt, helst bare et par stykker per sæson.

»Når jeg får en ny rolle, har jeg bare lyst til at synge den igen og igen og igen! Der er altid nogle flere detaljer, du kan tilføje, altid mere farve, du kan lægge på, altså nye accenter, du finder naturlige. Det er aldrig den samme musik fra den ene gang til den anden«.