Anmeldelse: Ung norsk tenor er et sjældent naturtalent Foran et Tivoli-orkester i skjorteærmer bekræftede nordmanden Bror Magnus Tødenes, at tenorer stadig kan begejstre med store følelser og høje toner.

En enkelt kvindestemme, der – allerede inden sidste tone i aftenens første arie var klinget helt ud – råbte »bravo!« Mere skulle der ikke til, før al tvivl var fejet af banen med hensyn til, hvorvidt kærligheden til tenorstemmer stadig lever, nu her længe efter at De Tre Tenorer i 1990'erne fejede benene væk under et bredt publikum.