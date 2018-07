Anmeldelse: Deafheaven imponerer med en følsom udvidelse af den sorte metals råderum Deafheaven skruer på sit fjerde album ned for den rene aggression og slår døre ind til nye måde at gribe metallen an på.

FOR ABONNENTER Amerikanske Deafheaven er et af årtiets mest interessante metalnavne. Albummet (med det lyserøde cover) ’Sunbather’ fra 2013 kunne forløse noget, der hele tiden må have ligget og ulmet under den sorte metal. Her kunne man høre et band, der kunne den første og anden bølge af norsk black metal med alle genrens regler og fortællinger på rygraden, dens blast beats, tremologuitarer og dyrisk skrigende vokaler. Dens dystre og trøstesløse univers. Få fuld adgang i 3 måneder for 299 kr Eller prøv én måned for 1 kr. Se tilbud Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind her