Danmarks formentlig eneste CO2-neutrale musiker gør oprør midt i hedebølgen Jens Lysdal undrer sig over sommeren og politikerne, der har valgt ikke at gøre noget radikalt ved klimaproblemet. Som musiker kalder han sig CO2-neutral. Og nu sætter han ind for at få andre til at blive det samme.

FOR ABONNENTER Man skulle næsten tro, at Jens Lysdal var spåkone i musikerforklædning. I juni udkom hans single ’En lidt varmere sommer’ som en nærmest profetisk sang om sommeren 2018, der indtil videre har sat den ene rekord efter den anden. I midten af juni lå singlen nr. 1 på listen over mest spillede sange på P5 – og de svedende danskerne skulle bare vide, hvad der stadig ventede. Få fuld adgang i 3 måneder for 299 kr Eller prøv én måned for 1 kr. Se tilbud Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind her