Koncertchef advarer: Klassiske musikinstrumenter risikerer at uddø med Youtube-generationen Forsvindende få børn drømmer om at spille tuba, obo eller fagot, viser undersøgelse. Til gengæld render hver anden rundt med en lille guitarist i maven.

En række vitale instrumenter på alverdens koncerthuse går en krank skæbne i møde, advarer direktøren for Royal Albert Hall i London.

Ifølge Lucy Noble har nutidens unge, den såkaldte Youtube-generation, nemlig så lidt interesse i instrumenter som tubaen, oboen og fagotten, at de simpelthen risikerer at forsvinde på sigt. Det skriver britiske The Telegraph.

»Det er fuldstændigt afgørende, at vi opmuntrer de kommende generationer til at tage de klassiske instrumenter op, hvis de skal overleve i fremtiden«, siger hun.

»Hvis ikke der bliver gjort mere for at skabe opmærksomhed omkring disse instrumenter, risikerer vi at de forsvinder. Fremtiden for et instrument er kun så stærk, som den næste generation, der dygtiggør sig i det. Det ville være en skam, hvis nogle af disse fantastiske instrumenter forsvinder«.

Musikvideoer slører

Ifølge Lucy Noble er der de seneste 15 år sket en forandring i den måde, unge mennesker bruger musik på.

Tidligere oplevede man musik live, men med internettet og musikvideoer har de unge mistet forståelsen for, hvordan musik egentlig skabes. Og det går særlig hårdt udover de mindre kendte instrumenter, som man sjældent ser i musikvideoer, mener hun.

Nobles bekymring bakkes op af en undersøgelse bestilt af Royal Albert Hall.

Den viser nemlig, at bare én procent af de adspurgte børn enten spiller eller drømmer om et af de klassiske instrumenter. Omvendt kunne en tredjedel godt tænke sig at spille guitar, mens 15 procent spillede eller ønskede at spille keyboard.