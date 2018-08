Dobbeltanmeldelse fra Smukfest: Mø gav maskeringsforbudet fingeren, mens Jacob Dinesen havde problemer med tyngdekraften Mø og Jacob Dinesen spillede begge hjertelige koncerter, og strakte sig ud mod publikum under deres koncerter. Den ene havde fødderne solidt plantet på jorden og den anden tog publikum med op i skyerne.

I 2016 bryder en ung mand fra Tønder igennem med et album, hans navn er Jacob Dinesen og hans album bærer titlen ‘Brace against the storm’. Albummet går lige i hjertet på danskere i især de jyske byer og bringer ham ud og spille 100 udsolgte koncerter landet rundt, tilmed en udsolgt koncert for tusindvis af mennesker i Forum på Frederiksberg.