1 sølle stjerne: Britney Spears spillede muligvis århundredets dårligste koncert Koncerten med Britney Spears var en tåkrummende affære. Publikum enten forlod koncerten eller så måbende til, mens hun kæmpede sig igennem hæslige versioner af hendes ellers skudsikre hits.

Jeg er mildest talt målløs. Det sker ikke så tit, men det skete i aften. Britney Spears gik på scenen med sonofon dame mikrofonen, og lagde ud med sangene ‘Work Bitch’, ‘Womanizer’ og en medley af ‘Break the Ice / Piece of Me ‘ fra hendes berømte nedsmeltnings album ‘Blackout’ fra 2009.

Der var ikke lige nogen, der magtede at tænde for hendes mikrofon, så hun mimede sig igennem 21 sange.

Hun blev ved med at have problemer med sin hestehale. Hestehalen blev symbolet på en rastløs, utilpas væren på scenen. Den var konstant i vejen og fordi hun ikke sang, kom man sådan til at fokusere på den.











Britney Spears Skanderborg Festival 2018. Onsdag. Bøgescenerne.

Man kunne så have håbet at baggrundsmusikken så i det mindste var noget man kunne klynge sig til, men den baggrundsmusik lød både som karaokemusik og rock opera, særligt hendes liveversioner af hits som ‘Baby One More Time’ og ‘Oops!... I Did It Again’. Jeg siger jer, der var bare intet at klynge sig til andet end undergangen.

Britney Spears koncerten i aften er beviset på, at vi gerne vil se verden brænde. Vi vil ligefrem betale gode penge for det.

Der er så utroligt mange vigtige ting at henlede vores opmærksomhed på for tiden. Den er gal med kloden, siger klimaeksperterne. Hvis vi Wså lige tager en pause fra at bryde vores hjerner med klimaet, går vi hen og glor passivt på undergangen. Ikke engang vores pauser fra problemerne er meningsfulde længere.

Var stiv som et bræt, når hun dansede

Britney Spears koncert havde ikke ret meget med musik at gøre, det var en maskine, nogen havde glemt at smøre, så den knagede noget så gudsjammerligt.

Når hun dansede var hun stiv som et bræt, der var hele tiden et eller andet med hendes hænder, noget der lignede, at de sov, og at hun prøvede at vække dem med en spjætten, der ikke gjorde hverken fra eller til.

Man kan ikke engang sige alt muligt med, at det var Kejserens nye klæder, for Britney Spears har aldrig haft tøj på. Jeg har altid elsket hende for dette, for at tage tøjet af, være i krise, være sexet, være levende foran os andre.

Britney Spears er blevet klædt af helt ind til skelettet hele sin karriere igennem, forfulgt at fotografer og sladder. Det eneste, der er tilbage er Britney incorporated, Britney den store foretning.

Britney Spears sang ikke onsdag aften, hun var ikke rigtigt tilstede på scenen, flaksede lidt rundt i sit guldbur, det var ligesom at befinde sig lige midt i musicalversionen af hendes kriseår tilbage i 2006 og 2007.

I 2007 får Britney Spears en nedsmeltning. Hun kronrager sig, går i byen uden trusser, overnatter i sin bil og mister kortvarigt forældremyndigheden over sine børn. Kort efter udgiver hun albummet 'Blackout' , som bliver det tabte ansigts makeover og et soundtrack til alle, der nogensinde har været i undtagelsestilstand.

Et soundtrack til alle Winona’erne, der shoplifter og småstjæler uden at vide hvorfor, til pjækkerøvene, til »cornflakes om eftermiddagen pigerne«, et soundtrack til alle de umulige rastløse mennesker.

Vi er mange, der har heppet på Britney, forsvaret hende, håbet, råbt »Leave Britney alone« men det var ikke muligt at heppe på hende denne aften. Det var bare et trist indblik i, hvor langt musikbranchen til tider vil gå for penge, og hvor langt vi vil gå, når vi skal underholdes som publikum.