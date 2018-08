Nyt album viser Pärts udvikling fra ungdommeligt destruktiv til verdens mest spillede samtidskomponist Alle fire symfonier af den spirituelle estiske komponist Arvo Pärt er ude på et fremragende ECM-album – også de brutale fra ungdommen.

For mange fans af Arvo Pärts meditative, spirituelle stilleverden vil de første skæringer på det nye samlede album med hans symfonier sikkert virke som en mental kæberasler. Året er 1964, og førstesatsen af Pärts 1. symfoni brøler ud i højttalerne atonalt og brutalt som en kanon af hårdtslående messing: dah-dah da-da-da dah-dah da-da-da i en uendelighed som et vrængende kobbel fodboldfans. Stilen er ironisk og heftig.











Arvo Pärt: Symfonierne. NFM Wrocław Philharmonic. Dir.: Tõnu Kaljuste. ECM.

Det er en lang og intens rejse at lytte sig fra tolvtonemusikken i 1. symfoni, hvor Pärt stadig gik på konservatoriet – til 4. symfoni, ’Los Angeles’, fra 2008, hvor den modne verdensstjerne folder hele repertoiret ud i stram, systematisk velklang. Det nye album med NFM Wrocław Philharmonic rummer alle fire Pärt-symfonier og fortæller i lyd, ligesom den grundige ledsagende tekst i ord fortæller historien om en komponist, der begyndte i en hård og publikumsfjendtlig ende af musikken og gennem en voldsom livskrise fandt en stil, som siden har gjort ham ufattelig elsket.

Fornøjelsen er samtidig stor med det polske orkester under estiske Tõnu Kaljuste, der med en lang række indspilninger på ECM har udviklet sig til at være Arvo Pärts primære fortolker og nære samarbejdspartner. Albummet klinger skarpt og pågående med et energisk drev, der får den intense musik til at leve.

Men verden er ikke lys eller tænksom. Den er begsort og militant

I stedet for at være helende og åndrig som mandens kendte musik lyder Pärts første to symfonier som de sorteste stunder hos hans daværende landsmand i Sovjetunionen, Sjostakovitj. Bare voldsommere med klange uden mål og med, der folder sig ind i helt små mønstre af små figurer, der efterligner hinanden. Musikken ophober energi, som man også kender det fra de spirituelle af Pärts værker. Men verden er ikke lys eller tænksom. Den er begsort og militant – eller måske ligefrem ond.

I 2. symfoni fra 1966 udforsker Pärt orkestret over bare 10 minutter. Musikken er mere søgende og piblende, men rummer stadig en hårdtslående undertone, der indimellem bryder igennem. Måske som det autoritære system, der rent faktisk lukkede ned for kunstnernes eksperimenter i Sovjetunionen. Og det er også den tone, der sejrer i den lille symfoni.

Det springende punkt i livet

Det var ved at gå helt galt for Pärt i tiden omkring 2. symfoni. Han fik hård kritik af systemet, og tilværelsen var svær. I 1968 gjorde han oprør med stykket ’Credo’, som er åbenlyst religiøst, og blev mødt med total tavshed fra myndighederne. ’Credo’ markerede indgangen til otte års selvvalgt tavshed, hvor Pärt levede af at skrive filmmusik og to kompositioner til skuffen, heriblandt 3. symfoni, som i dag er det janushoved, der kigger tilbage på mandens opvækst og frem på det, vi kender ham for.

Den gådefulde affære varer kun 20 minutter. Begyndelsen er lyrisk, hvor en enkelt melodi får lov at synge i et enkelt instrument. I andensatsen mærker man så pludselig Pärts nye interesse for middelaldermusik med simple melodistykker, som gentages og gentages og gentages – og tilføjes en lille bid – for så at gå ind i et nyt forløb af gentagelser.

Tredjesatsen er strømmende musik i en slags romantisk, længselsfuld stil. Vi er simpelthen lige på det springende punkt, hvor vi både kan mærke ungdommens tone og kan se direkte ind i mandens revolutionerende, meditative, systematiske musik, som har gjort, at Pärt de seneste syv år har været verdens mest spillede samtidskomponist.