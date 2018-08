48 stykker til folket: Klassisk pianist gav sin store danske fanskare alt, hvad de kunne forlange Den britiske pianist András Schiff diverterede med tre timers intens klavermusik i Tivoli.





Schiff kom langsomt skridende ind på scenen til det ensomme sorte flygel i sit sorte tøj uden at fortrække en mine. Kun to blomsteropsatser i siden af scenen antydede andet end en nedslået højtidelig stemning.

Før Schiff gik i gang, foldede han hænderne og bukkede høfligt for publikum – helt ligesom da han tre timer senere efter de tusindvis af noder i andet bind af Johann Sebastian Bachs ’Det veltempererede klaver’ havde slået den sidste tone an. Foldede hænder, små buk, taknemmeligt smil.

Blå bog András Schiff Klassisk pianist. Født i Ungarn i 1953. Britisk statsborger siden 2001. Schiff har opført cyklusser med de vigtigste værker af Bach, Haydn, Mozart, Schubert og Schumann og spillet alle Beethovens 32 klaversonater over en række koncerter i 20 byer verden over, blandt andet i Tivoli. Schiff er tilknyttet det tyske plademærke ECM.

Men den andægtige, gravalvorlige stemning var misvisende. For Schiffs fortolkninger i Tivoli viste snart sagt alle dele af den menneskelige natur frem. Ikke alene de alvorlige sider. Det var faktisk en regulær klaverfest for ørerne.

András Schiff. Tivolis Koncertsal. Søndag

Koncerten var et vidnesbyrd om, at András Schiff – 30 år efter at han første gang indspillede ’Det veltempererede klaver’s to bind – har nået et punkt i sit forhold til den tyske komponist, hvor al form for tvivl og usikkerhed er ryddet af vejen.

Det ved ejere (som der sikkert var en del af i den fulde sal) af hans nye suveræne dobbeltalbum med værket fra 2015 godt.

Og de i salen, der også var til stede ved de to koncerter i den knastørre akustik i Trommen i Hørsholm for 6-7 år siden, havde det nok også på fornemmelsen. Men det var alligevel totalt overrumplende, så overbevisende og mangfoldig en fortolkning Schiff serverede i Tivoli.

Alle 48 stykker, et præludium og en fuga i alle 12 tonearter i både dur og mol, fik sin egen fremtoning.

Fra lys idyl og hoppende jovial dans i Cis-dur til fløjlsblød melankoli i dis-mol. Fra stavepladetydelig udstikning af synspunkter i E-dur til abstrakt matematik i b-mol.

Fra helt almindelig tilforladelig musikalsk fortælling i Gis-dur til tøven og forsigtig søgen i fis-mol. Det hele var der. Majestætisk fremtoning, dramatisk sorg, følelsesladede modstillinger, rasende action og rytmisk leg.

Schiff er ikke en pianist, der stikker ud. Han holder sig inden for en fintegnet ramme i sit spil. Men det ville være regulært forkert at sige, at Schiff var andægtig over for Bachs noder.

Respektfuld, ja. Men samtidig med en vilje til at bruge hele sin musikalske erfaring til at give sit personlige bud på, hvad komponisten havde tænkt.

Han tilføjede ikke, i hvert fald ikke bevidst, musikalske effekter, som kunne fjerne fokus fra musikkens struktur eller melodiernes kvaliteter. I stedet skrællede han alt overflødigt væk, så det, der var pointen i hvert enkelt stykke, stod lysende klart i rummet.

Ingen ved præcis, hvad Bachs intention var med ’Det veltempererede klaver’. Hverken med det mest berømte bind 1 fra 1722 eller det mere komplicerede bind 2 skrevet små 20 år senere.

Musikken var formentlig beregnet til at blive spillet i private sammenhænge på små clavichord-instrumenter, som det Bach selv havde stående.