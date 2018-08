Anmeldelse: Et urtebed i flyglet gav en beåndet meditationsstund under 'Freedom Music Festival' Festivalen for fri og eksperimenterende musik viste på åbningsdagen sin eksistensberettigelse som forum for det fascinerende uventede.

Som festivalleder Tomo Jacobson redegjorde for i sin åbningstale på årets Freedom Music Festival i den lunt omformede Koncertkirke med lav belysning og kunst på væggene, så er foretagendet ikke bundet op på en bestemt genre som f.eks. free jazz. Sigtet med festivalen er bredere: at præsentere improviserende kunstnere og musik fra vidt forskellige kilder. Freedom Music Festival Vol. 4 Afholdes frem til og med søndag. Musik i koncertkirken (Blågards Plads), 'artist talks' og film i Cinemateket. Blandt årets navne er det østrigske kollektive Styria, Nikita Rafaelov, Mat Maneri og Peter Brötzmann. Se mere på Facebook og koncertkirken.dk Og det blev en ganske forunderlig og anderledes musikalsk aften. Ikke med frit pludrende pladder, som nogle måske forestiller sig, når man taler om fri improvisation, men med tre små koncerter, der alle bar præg af koncentrerede møder med det uventede. Læs også: Anmeldelse: Coltranes gemte og glemte album er absolut et lyt værd, også selv om niveauet ikke er helt så højt, som vi er vant til Her blev musikken ikke forceret, men lyttet frem. Mest knudret og dristigt af pianisten Jacob Anderskov, der til lejligheden havde skiftet flyglets elegante ganger ud med kirkeorglets enorme bryggerhest, som han møjsommeligt satte i gang med at arbejde. Trægt fik han orglet til at synge og skælve, formbevidst midt i sit intuitive livtag med det store instrument. Fraser og figurer blev vendt og drejet og brugt til at skabe en vej både frem, op og ned i dybden af de enorme frekvenslag. Jacob Anderskov solo/Zoe Efstathiou & Egil Kalman/Yngel & Teguh Permana.









Koncertkirken. Tirsdag. Det var tydeligt, at Anderskov var tvunget til at frasere på anden måde, end han kan ved det mere adrætte klaver, men han bearbejdede dyret, frittede langsomt snoede melodier ud af registrene, tjattede frække accenter frem og pressede hærdebrede harmonier ud af de store piber som massive bølger, der rejste sig. I slående kontrast fulgte aftenens anden koncert med de herhjemme ret ubekendte blade, den græske pianist Zoe Efstathiou og den modular synthesizer-musiker Egil Kalman. Præparerede flygler har man hørt og set før, men Efstathiou har sit eget originale tag på den disciplin. For ved hjælp af kinesiske spisepinde og lange Mikado-pinde, træskeer, sugerør, vatkugler og andet småt havde hun omhyggeligt omformet flyglet til noget andet. Det lød nu som et blødt ringende og rungende klokkespil og slagtøjsinstrument, som også gemte på fuglereder af pibende lyde, som Efstathiou frembragte ved at stryge fingrene langs pindene. Og hendes luftige udfoldelser var sært fint afstemt med Kalmans atmosfæreladede elektroniske lydarbejde ved en pult, hvor hans analoge synthesizer blev styret via drejeknapper og ved at flytte kabler rundt i nye kombinationer. Læs også: Vand er det bølgende tema på tre jazzplader fra et stærkt felt af improvisationsmusikere Det var abstrakt musik, men af en art, hvor hver tone syntes at have sin plads i helheden, og hvor Efstathiou var utrolig præcis i sin musikalske kultivering af sit aparte urtebed nede i flyglet. En uanselig, men beåndet meditationstund. Også aftenens sidste programpunkt havde det afdæmpede og luftige som essens. For på gulvet sad indoneseren Teguh Permana, som er udøver af det traditionelle strygerinstrument tarawangsa. Og ved hans side den elektriske guitarduo Yngel bestående af Emil Palme og Taus Brejnhøj-Olesen. Og der blev lyttet frem for lettet ben og afmærket personlige territorier. En vegeterende musik uden større variation, centreret om åbne stemninger og med tarawangsaens vemodigt klagende toner som omdrejningspunkt. Det kunne næppe have stået alene, men det gjorde det så heller ikke.