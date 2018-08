Pladeselskab går fri i anklager om 'falske' Michael Jackson-sange Sony bliver ikke dømt i den mystiske amerikanske retssag omhandlende Michael Jacksons vokal på tre numre fra album udgivet efter hans død. Retssagen fortsætter mod andre parter.

Det er vist det, man i gode gamle dage ville kalde en speget sag, Sony er blevet frikendt i.

Det store pladeselskab har siden 2014 været anklaget for, at tre sange på Michael Jackson-albummet 'Michael', som udkom et år efter poplegendens død i 2009, ikke blev sunget af Michael Jackson, men af en imitator.

Tidligere på måneden kom der så historier frem om, at Sony havde vedkendt sig, at det var en anden end Michael Jackson, som sang på de tre numre. Men ifølge Sony gjaldt det udsagn udelukkende for denne retssag, og de ville hævde anderledes i andre tilfælde.

Nu er Sony så, ifølge The Guardian, blevet frikendt, fordi de ikke har haft mulighed for at vide, om det er Michael Jackson, der synger på de tre numre. Men dommeren mangler derfor stadig at slå fast, om det i sandhed er Jacksons ikoniske røst, som man kan høre på de tre numre 'Breaking News', 'Monster' og 'Keep Your Head Up'.

Produktionsselskabet Angelikson Productions LLC og dets ejer Eddie Cascio er nemlig stadig tiltalt i sagen. Det er Cascio, som var med til at indspille numrene, og hele tiden har hævdet, at det var originale Jackson-numre.

Retssagen mod Sony, Eddi Cascio og Angelikson Productions LLC har kørt siden 2014, hvor Vera Serova, som er stor Michael Jackson-fan, sagsøgte de tre for at have lavet falske sange og udgivet dem med Jacksons navn på.